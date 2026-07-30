منتخب الإمارات للسيدات تحت 19 عاماً يتأهل إلى كأس العالم للكريكيت



حقق منتخب الإمارات للسيدات تحت 19 عاماً للكريكيت إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى كأس العالم للسيدات تحت 19 عاماً للكريكيت (T20) 2027، بعد فوزه المثير على منتخب ماليزيا بفارق نقطة واحدة في المباراة الحاسمة من التصفيات الآسيوية، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



وواصل المنتخب عروضه المميزة، بعدما ضمن أيضاً التأهل إلى كأس آسيا للسيدات تحت 19 عاماً 2027، إثر تتويجه بلقب التصفيات الآسيوية مناصفة مع منتخب تايلاند.



وأشاد سبحان أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس الإمارات للكريكيت، بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس ثمار الاستثمار المستمر في تطوير اللعبة، والعمل وفق استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إعداد أجيال قادرة على المنافسة في أكبر المحافل الدولية.



بدوره هنأ زايد عباس، المتحدث الرسمي باسم مجلس الإمارات للكريكيت، اللاعبات والجهازين الفني والإداري، مشيداً بما أظهروه من روح قتالية وإصرار طوال منافسات التصفيات.



وقال: «هذا الإنجاز يعكس حجم العمل، الذي يقوم به مجلس الإمارات للكريكيت لتطوير قطاع السيدات والفئات العمرية، ويؤكد أن الاستثمار في المواهب الشابة بدأ يؤتي ثماره. نحن فخورون بما حققته اللاعبات، ونتطلع إلى مواصلة دعمهن وإعدادهن بالشكل الأمثل لتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في كأس العالم وكأس آسيا، وتحقيق المزيد من النجاحات على الساحة الدولية».