اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة العالم للجوجيتسو 2026 في أبوظبي



أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للجوجيتسو 2026 وكأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً، اللتين تقامان في مبادلة أرينا من 1 إلى 9 أغسطس، مع دخول الأعمال التنظيمية مرحلتها النهائية قبل انطلاق المنافسات.



وأنهت اللجان التنظيمية والفنية واللوجستية خطط التشغيل الخاصة بالبطولة، في حين تركز المراجعات الأخيرة على جاهزية مناطق المنافسات والإحماء، وإجراءات التسجيل والوزن، ومسارات حركة الرياضيين والحكام والوفود، إلى جانب مرافق الجمهور والإعلام والخدمات الطبية والأمنية.



كما جرى إعداد برنامج تشغيلي يومي يواكب طبيعة المنافسات وانتقالها بين الفئات المختلفة، مع تحديد دقيق لمسؤوليات فرق العمل وآليات التنسيق والاستجابة السريعة، بما يضمن انتظام الجداول وانسيابية الحركة في مختلف مرافق البطولة.



جاهزية تشغيلية متكاملة



وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «بنيت خطة تشغيل البطولة على دراسة رحلة كل مشارك منذ وصوله إلى مبادلة أرينا وحتى مغادرته، مع تحديد واضح لمسارات الحركة ونقاط الخدمة ومسؤوليات فرق العمل. وقد أنجزت اللجان جميع المراحل الأساسية، وتتركز الجهود حالياً على المراجعات الميدانية واختبارات الجاهزية الأخيرة».



وأضاف: «الخبرة التنظيمية لا تظهر في المشهد العام وحده، بل في التفاصيل التي تمنح اللاعبين والمدربين والحكام والإعلاميين والجمهور تجربة سهلة ومنظمة. حرصنا على أن تعمل جميع الفرق ضمن منظومة واحدة قادرة على التعامل بسرعة وكفاءة مع متطلبات كل يوم من أيام البطولة، والحفاظ على أعلى مستويات الدقة طول فترة المنافسات».



وتابع الشامسي: «ننظر إلى البطولة بوصفها تجربة متكاملة تبدأ قبل انطلاق النزال وتستمر بعد انتهائه. لهذا منحنا مرافق الجمهور والخدمات المصاحبة والأنشطة العائلية اهتماماً كبيراً، حتى يحظى كل زائر بتجربة ثرية وممتعة خلال فترة وجوده في موقع الحدث».



عودة الحي الرياضي



يعود الحي الرياضي المصاحب للبطولة بعد النجاح الذي حققه في فعاليات سابقة، ليمنح الجمهور والعائلات مساحة تفاعلية تجمع بين الرياضة والترفيه والثقافة، وتوسع تجربة الحضور إلى ما هو أبعد من متابعة النزالات.



ويضم الحي مجموعة من الأنشطة المناسبة لمختلف الأعمار، تشمل تجارب رياضية وترفيهية، وأنشطة ثقافية وتراثية، ومنطقة مخصصة للأطفال، وخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، بما يجعله نقطة لقاء للوفود والجمهور والعائلات، ويعزز التفاعل بين المشاركين والزوار من مختلف الدول ضمن أجواء عائلية تتيح للجمهور قضاء وقت أطول في موقع الحدث والتعرف إلى جوانب متعددة من الثقافة الإماراتية.



وتدشن كأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً المنافسات في الأول من أغسطس، قبل أن تتواصل بطولة العالم عبر برنامج متتابع يشمل مختلف الفئات العمرية. ويتولى الاتحاد الدولي للجوجيتسو الإشراف على البطولة، في حين يدير اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عمليات الاستضافة والتنظيم بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية.