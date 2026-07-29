مبادرة نادي الثقة تعزز الدمج المجتمعي



ضمن فعاليات برنامج «صيف الشارقة.. عطلتنا غير»، نظم نادي الثقة مباراة ودية في كرة السلة جمعت لاعبي النادي مع فريق الرجال بنادي الشارقة الرياضي، في أجواء سادتها المحبة والتعاون والروح الرياضية، تأكيداً على الدور الحيوي الذي تؤديه الرياضة في تعزيز الدمج المجتمعي وترسيخ قيم المشاركة والتواصل بين مختلف فئات المجتمع.



وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص نادي الثقة على تنفيذ برامج رياضية ومجتمعية تسهم في تعزيز اندماج أصحاب الإعاقة، وتوفير بيئة داعمة لتبادل الخبرات الرياضية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الرياضة بوصفها وسيلة فاعلة لبناء جسور التواصل، وتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ ثقافة التفاعل الإيجابي.



وشهدت المباراة حضور الكابتن راشد العلي، مدير فريق كرة السلة بنادي الشارقة الرياضي، ومحمد عبدالله القايد، المدير التنفيذي لنادي الثقة، حيث أكدا أهمية هذه المبادرات في توطيد الشراكات بين المؤسسات الرياضية، ودعم جهود الدمج المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في نشر ثقافة الرياضة للجميع.



وقدم لاعبو الفريقين أداءً مميزاً عكس مهاراتهم الفنية العالية وروحهم الرياضية، وسط أجواء اتسمت بالمنافسة الشريفة والتشجيع المتبادل، في مشهد جسّد المعاني الحقيقية للرياضة باعتبارها لغة عالمية تجمع الجميع، وتلغي الفوارق، وتعزز قيم الاحترام والتعاون.



وأكد مسؤولو الناديين أن مثل هذه اللقاءات الودية تتجاوز إطار المنافسة الرياضية، لتسهم في ترسيخ قيم التفاهم والتعاون، ودعم مسيرة الدمج المجتمعي، كما تمنح اللاعبين فرصة لاكتساب الخبرات، وبناء علاقات إيجابية تعزز روح الفريق والانتماء.



وفي ختام اللقاء تبادل الفريقان كلمات الشكر والتقدير، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة الرياضية الهادفة، ومؤكدين أهمية استمرار تنظيم الفعاليات المشتركة التي تسهم في نشر ثقافة الرياضة المجتمعية، وتعكس اهتمام دولة الإمارات وإمارة الشارقة بتمكين أصحاب الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية.