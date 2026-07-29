سالم بن سلطان يبحث جهود تطوير المبارزة آسيوياً وعالمياً



عقد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة، سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من رؤساء الاتحادات الوطنية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم جهود تطوير اللعبة على المستويين الآسيوي والدولي.



جاء ذلك على هامش بطولة العالم، المقامة حالياً في هونغ كونغ بمشاركة 1445 لاعباً ولاعبة من 113 دولة، في واحدة من أكبر بطولات العالم في رياضة المبارزة.



وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدها مع رؤساء الاتحادات الوطنية تناولت أيضاً الاستعدادات لاستضافة العاصمة الأوزبكية طشقند النسخة السادسة من المؤتمر السنوي للمبارزة في سبتمبر المقبل، بمشاركة مسؤولي الاتحادات الوطنية والقارية والخبراء والإداريين، لمناقشة مستقبل اللعبة وسبل تطويرها تحت شعار "الطريق إلى بريزبين 2032"، بما يدعم التحضيرات المبكرة لدورة الألعاب الأولمبية 2032، ويتماشى مع المعايير الجديدة للجنة الأولمبية الدولية.



وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن البطولة شهدت كذلك توقيع مذكرات تفاهم بين الاتحاد الدولي للمبارزة و7 اتحادات وطنية، بهدف تعزيز انتشار اللعبة وزيادة حضورها الجماهيري والتجاري، في إطار الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.



وأوضح أن مذكرات التفاهم، التي وقعها عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، شملت اتحادين آسيويين هما الصين وكوريا الجنوبية، إلى جانب اتحادات البرازيل وألمانيا والمجر وإيطاليا وإسبانيا، وتهدف إلى تنفيذ برامج مشتركة خلال العامين المقبلين لدعم انتشار اللعبة وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.