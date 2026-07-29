160 مشاركًا في المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك

تتواصل فعاليات المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، للعام الثالث على التوالي، خلال الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل، في مقر الأكاديمية بأبوظبي، تحت شعار «نكتشف المواهب»، بمشاركة أكثر من 160 مشاركًا ومشاركة.

وأكد عبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن المعسكر يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات، جرى إعدادها بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إلى جانب استحداث لعبة البولينج، وتقديم ورش لتعليم أساسياتها وتطوير مهارات المشاركين، مشيرًا إلى أن الحصص الرياضية والأنشطة الثقافية يقدمها مدربون متخصصون.

وأوضح أن المعسكر يوفر خدمات طبية شاملة، إضافة إلى ورش توعوية للأطفال، بالشراكة مع الجهات الحكومية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمشاركين من مختلف جوانب البرنامج الصيفي.

وأشار إلى توفير المرافق الخارجية في مقر الأكاديمية، مثل مضمار الجري، إلى جانب ملعبي كرة القدم والبادل، لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة في بيئة رياضية متكاملة، ودعم مشاركتهن المستمرة في الأنشطة البدنية، تزامنًا مع «عام الأسرة 2026».

ولفت إلى افتتاح مكتبة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية مؤخرًا، والتي تؤكد التزام الأكاديمية بتعزيز الثقافة الرياضية للمرأة، ونشر ثقافة القراءة والتعلم المستمر، ورفع الوعي المعرفي لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، إلى جانب توفير منصة داعمة لبناء مجتمع أكثر معرفة، وترسيخ قيم الهوية الوطنية.