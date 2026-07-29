أبوظبي تستضيف النسخة السادسة من بطولة العالم للسبارتن

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم، تنظيم النسخة السادسة من بطولة العالم للسبارتن، إحدى أبرز بطولات سباقات الحواجز والعقبات والتحمل على مستوى العالم، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2026 في صحراء الوثبة بأبوظبي، بمشاركة نخبة الرياضيين والمحترفين وعشاق التحدي من مختلف دول العالم.

وتأتي إقامة البطولة للعام السادس على التوالي، استكمالًا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، وما شهدته من مشاركة واسعة للرياضيين والمنافسين من مختلف القارات.

وتشهد البطولة برنامجًا متنوعًا من السباقات والتحديات على مدار أربعة أيام في صحراء الوثبة، إذ تنطلق المنافسات يوم 19 نوفمبر بإقامة سباقي «نيون نايت تشالنج» للسيدات لمسافة 5 كيلومترات، يتضمن كل منهما 20 حاجزًا، ويقام أحد السباقين ضمن بيئة مغلقة توفر أعلى مستويات الخصوصية، بإشراف طاقم نسائي كامل، ومن دون تغطية إعلامية أو تصوير.

وتتواصل المنافسات يوم 20 نوفمبر بإقامة سباق «أوبن نايت تشالنج» الليلي المفتوح للرجال والسيدات لمسافة 5 كيلومترات و20 حاجزًا، ليمنح المشاركين تجربة فريدة في أجواء الصحراء ليلًا.

ويشهد يوم 21 نوفمبر إقامة الحدث الرئيسي للبطولة، والمتمثل في بطولة العالم لسباق «بيست» لمسافة 21 كيلومترًا، وأكثر من 30 حاجزًا، بمشاركة نخبة الرياضيين المتأهلين من فئات النخبة والفئات العمرية، إلى جانب المشاركين في الفئة المفتوحة. كما تقام في اليوم ذاته سباقات الناشئين لمسافات تتراوح بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات، بهدف تشجيعهم على خوض تجربة سباقات الموانع في بيئة تنافسية آمنة.

وتختتم البطولة يوم 22 نوفمبر بإقامة سباق «سوبر» لمسافة 10 كيلومترات، يتضمن 25 حاجزًا، إلى جانب سباق بطولة العالم للتتابع للفرق، الذي يشهد مشاركة فرق مختلطة تضم ثلاثة متسابقين يمثلون دولهم في واحدة من أكثر منافسات سبارتن إثارة.

كما يقام في اليوم ذاته سباق «سبرينت» المفتوح لمسافة 5 كيلومترات، بما يتيح الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع لخوض تجربة سبارتن العالمية في صحراء الوثبة.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة النسخة السادسة من بطولة العالم للسبارتن تجسد المكانة التي تحتلها أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية، والثقة المتزايدة التي تحظى بها من كبرى المؤسسات والجهات الرياضية الدولية.

وأوضح أن مواصلة استضافة البطولة تعكس ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية رائدة، أسهمت في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لاستضافة البطولات العالمية.

وأضاف أن البطولة تنسجم مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى تعزيز المشاركة الرياضية ونشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعم السياحة الرياضية واستقطاب الزوار من مختلف الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة.

وتعد بطولة العالم للسبارتن من أشهر بطولات سباقات الموانع والتحمل عالميًا، إذ تختبر قدرات المشاركين البدنية والذهنية عبر مسارات متنوعة تضم تحديات وعقبات مصممة لقياس القوة والسرعة والتحمل والعزيمة.

وتمثل صحراء الوثبة، بمساراتها الرملية الفريدة، أحد أبرز عوامل التميز التي تمنح البطولة طابعًا استثنائيًا وتجربة تنافسية مختلفة عن بقية جولات سبارتن العالمية.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة آلاف المشاركين والزوار من مختلف دول العالم، في حدث يجمع بين المنافسة الرياضية والتجربة الثقافية، بما يعزز مكانة أبوظبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وحققت النسخة الماضية من البطولة نجاحًا لافتًا، بمشاركة أكثر من 6300 رياضي ورياضية من أكثر من 70 دولة، إلى جانب حضور جماهيري واسع، بما عكس النمو المتواصل للبطولة عالميًا والإقبال المتزايد على منافساتها.