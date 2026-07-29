880 مشاركًا أسبوعيًا في فعاليات نادي أبوظبي للألعاب الشتوية

أعلن نادي أبوظبي للألعاب الشتوية استقطاب 880 مشاركًا ومشاركة أسبوعيًا في فعالياته الخاصة بالتعلم والتدريب، التي تستمر حتى أغسطس المقبل، ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة.

وأكد حمد الشرياني، المدير التنفيذي للنادي، أن المشاركة في المهرجان، من خلال إدارة وتشغيل صالة التزلج في المدينة الترفيهية، تعزز دور النادي في دعم المبادرات المجتمعية، عبر توفير 8400 فرصة تدريبية لزوار المهرجان، وتقديم ست حصص متنوعة لتعليم التزلج، وهوكي الجليد، والتزلج الاستعراضي.

وأثنى على التفاعل الواسع مع الفعاليات التدريبية، في ظل وجود مدربين متخصصين، وشغف الطلبة والزوار بهذه الرياضة، إلى جانب التعاون المثمر مع إدارة المهرجان والشركاء، لتوفير تجربة مميزة تسهم في تعزيز تناغم العقل مع الحركة، وتنمية مهارات المشاركين وقدراتهم، وتقديم تجربة صيفية متكاملة للطلبة والزوار.