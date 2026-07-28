7 لاعبين يمثلون العين للشطرنج في البطولة العربية بالقاهرة

أعلن نادي العين للشطرنج مشاركة سبعة من لاعبيه في منافسات البطولة العربية للفئات العمرية، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل.

وذكر النادي، في بيان، أن القائمة تضم حمدان آل علي (تحت 12 عامًا)، وخليفة البلوشي (تحت 16 عامًا)، وعبدالله آل شعيلي (تحت 16 عامًا)، ومحمد الشامسي (تحت 20 عامًا)، وغيث النعيمي (تحت 20 عامًا)، وأحمد يونس (تحت 14 عامًا)، وزايد محمد آل علي (تحت 10 أعوام)، فيما يترأس البعثة عمر محمد عبدالله، رئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية.

وقال عبدالله راشد الراشدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن المشاركة في البطولة تمثل محطة مهمة لخوض منافسات قوية مع نخبة اللاعبين على المستوى العربي، وتأتي بعد النتائج المميزة التي حققها لاعبو ولاعبات النادي في بطولات الإمارات للفئات السنية مؤخرًا.

وأشار إلى أن اللاعبتين زينب المعمري وموزة الشامسي ستشاركان مع منتخب الإمارات في بطولة الفتيات لفئتي تحت 18 عامًا وتحت 20 عامًا.