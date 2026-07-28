دبي.. فعاليات رياضية متنوعة خلال أغسطس



كشف جدول فعاليات دبي عن برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة خلال شهر أغسطس المقبل ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، وفي الجانب الرياضي يحتضن شهر أغسطس سلسلة من الفعاليات المجتمعية، تشمل سباقات ابن بطوطة مول للجري، وفعالية «عالم دبي للرياضة» في مركز دبي التجاري العالمي، ومبادرة «دبي مولاثون»، التي توفر مسارات داخلية مكيفة للمشي والجري في عدد من مراكز التسوق حتى 15 سبتمبر، إضافة إلى انطلاق «ألعاب التحمل» للمرة الأولى في مجمع حمدان الرياضي يوم 30 أغسطس، بمشاركة محبي اللياقة البدنية ورياضات التحمل.



سباقات ابن بطوطة مول للجري

تعود سلسلة سباقات ابن بطوطة مول للجري 3/5 في ثالث محطاتها لهذا الموسم في الثاني من أغسطس، لتجمع العدائين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية في سباق مجتمعي يقام داخل أروقة مركز التسوق في تمام الساعة 7 صباحاً. ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسارات بطول 1 كيلو متر، و2.5 كيلو متر، و5 كيلو مترات، و10 كيلو مترات، ضمن أجواء مميزة، تناسب العدائين المحترفين والمبتدئين والعائلات على حد سواء.



عالم دبي للرياضة

توفر فعالية عالم دبي للرياضة، التي تستمر حتى 25 أغسطس، وتقام بمركز دبي التجاري العالمي، للمقيمين والزوار فرصة اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً خلال أشهر الصيف في واحدة من أكبر الوجهات الرياضية الداخلية في المنطقة. وتقام الفعالية في موقع مكيف، يضم مرافق مخصصة لكرة القدم وكرة السلة والكريكيت والريشة الطائرة والتنس، وغيرها من الرياضات، كما يمكن للزوار استئجار ملاعب كاملة لخوض مباريات ودية مع أصدقائهم أو الانضمام إلى أكاديمية رياضية لتحسين مهاراتهم.



دبي مولاثون 2026

تقدم مبادرة مولاثون دبي، التي تستمر حتى 15 أغسطس مسارات داخلية مكيفة لممارسة رياضتي المشي والجري، ضمن مجموعة من مراكز التسوق المشاركة في الإمارة. وتتيح المبادرة المجانية للمشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية إمكانية الاختيار بين مسافات تتراوح من 2.5 كيلو متر إلى 10 كيلو مترات، سواء للمشي أو الجري بالسرعة التي تناسبهم، لتمنحهم تجربة رياضية مريحة طوال فصل الصيف.



ألعاب التحمل

تنطلق فعالية ألعاب التحمل للمرة الأولى مسابقة رياضية داخلية ومتعددة المنافسات يوم 30 أغسطس بمجمع حمدان بن محمد، وتجمع تحت مظلتها بين رياضيي سباقات التحمل وعشاق اللياقة البدنية في يوم حافل بالسباقات والأنشطة المجتمعية المميزة. ويمكن للمشاركين المنافسة في مجموعة متنوعة من الرياضات، بما في ذلك سباقات الأكوابايك والأكواثلون والترياثلون والدواثلون وتحدي إنديور إكس (EndureX)، من خلال فعالية تجمع بين المنافسات الرياضية والتجارب الترفيهية والأنشطة البدنية المخصصة.