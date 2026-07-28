الإمارات تشارك بـ114 لاعبًا ولاعبة في بطولة العالم للجوجيتسو

يشارك المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، بـ114 لاعبًا ولاعبة في بطولة العالم للجوجيتسو، وكأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عامًا، المقررتين إقامتهما في مبادلة أرينا بأبوظبي، خلال الفترة من 1 إلى 9 أغسطس المقبل، تحت مظلة الاتحاد الدولي، ويستضيفهما اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وتقام البطولة على مدار 9 أيام، بمشاركة نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم ضمن فئات تحت 16 و18 و21 عامًا والكبار والأساتذة، فيما تدشن كأس العالم لفئة تحت 14 عامًا المنافسات في الأول من أغسطس.

وتضم قائمة المنتخب 21 لاعبًا ولاعبة في فئة تحت 14 عامًا، و28 في فئة تحت 16 عامًا، و23 في فئة تحت 18 عامًا، و20 في فئة تحت 21 عامًا، و22 في فئة الكبار، حيث يخوض الاستحقاق العالمي بمعنويات مرتفعة، بعد حصد 55 ميدالية في البطولة الآسيوية الأخيرة بمدينة ألماتي الكازاخستانية، ضمن فئات تحت 16 و18 و21 عامًا والكبار، بواقع 20 ذهبية و15 فضية و20 برونزية، إلى جانب الاحتفاظ بلقب فئة الكبار.

وتعكس المشاركة الواسعة نجاح استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في بناء قاعدة متكاملة من اللاعبين وتطوير المواهب في مختلف المراحل العمرية، وسط تطلعات لإحراز لقب بطولة العالم للمرة السابعة على التوالي، وتسجيل إنجاز تاريخي جديد.

ويدخل المنتخب الوطني البطولة بعد مسيرة استثنائية فرض خلالها هيمنته على الساحة العالمية على مدى ستة أعوام متتالية، آخرها تصدر الترتيب العام في نسخة عام 2025 بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بعدما حصد 10 ميداليات بواقع 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، ليتوج بطلًا للعالم للمرة السادسة على التوالي.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجوجيتسو 2026، إن استضافة البطولة مجددًا تؤكد المكانة المرموقة لإمارة أبوظبي بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية للرياضة، وهي ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة، والتزام دولة الإمارات طويل الأمد بتطوير رياضة الجوجيتسو، والاستثمار في اللاعبين والبنية التحتية، واستضافة أهم البطولات الدولية.

وأضاف أن مشاركة 114 لاعبًا ولاعبة تجسد عمق منظومة إعداد المنتخبات الوطنية، وقوة المسار الذي جرى بناؤه لمختلف الفئات العمرية، ونتيجة سنوات من الاستثمار في اكتشاف المواهب وتطويرها، وتوفير الفرص التي تمكن اللاعبين في مختلف المراحل من المنافسة على أعلى المستويات.

وأوضح أن الفوز بلقب العالم ست مرات متتالية يمثل مصدر فخر لمنظومة الجوجيتسو الإماراتية، إذ تفرض كل بطولة تحديًا جديدًا، مؤكدًا أن المنتخب يخوض النسخة الحالية بروح العزيمة والانضباط والطموح التي قادته إلى الإنجازات السابقة، مع الثقة بقدرة اللاعبين على تقديم مستوى يليق بمكانة دولة الإمارات، مستفيدين من الدعم الجماهيري على أرض الوطن.

وقال آلان ناسيمنتو، مدرب المنتخب الوطني، إن البطولة الآسيوية أكدت مؤشرات مهمة بشأن جاهزية كل لاعب قبل بطولة العالم، حيث جرى التركيز بعد العودة على أدق التفاصيل الفنية، وتطوير القدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، وضمان وصول جميع أعضاء المنتخب إلى المنافسات في أفضل حالاتهم.

وأضاف أن مشاركة اللاعبين ضمن أربع فئات رئيسية تستدعي إعدادًا يتناسب مع الخصائص الفنية والبدنية لكل فئة، مشيرًا إلى أن بطولة العالم تجمع دائمًا نخبة المنافسين، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى تصميم برامج التحضير بما يضمن جاهزية كل لاعب لتقديم أفضل مستوى ممكن خلال النزالات.

وقال مهدي العولقي، لاعب المنتخب المشارك في منافسات وزن 77 كجم لفئة الكبار، إن إقامة البطولة في أبوظبي وأمام العائلات والجماهير تمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل مستوياتهم، مؤكدًا أن الإنجازات السابقة لا تضمن النجاح، لأن كل بطولة تبدأ من الصفر، وكل نزال يتطلب جهدًا وتركيزًا كاملين، وأن الهدف هو الاحتفاظ باللقب العالمي ورفع علم الإمارات عاليًا.