بوغاتشار يتزين بالنجمة الخامسة

باريس - أ ف ب

عادل السلوفيني تادي بوغاتشار (دراج فريق الإمارات) الرقم القياسي لعدد الانتصارات في طواف فرنسا للدراجات الهوائية عندما ناله، أول من أمس، في باريس للمرة الثالثة توالياً والخامسة في مسيرته الاحترافية عقب المرحلة الـ21 الأخيرة المثيرة وبطلها الهولندي ماتيو فان در بويل في جادة الشانزليزيه.

وتوّج السلوفيني الذي انطلق في هجوم مع فان در بويل، بعد عرض قوي على مرتفع مونمارتر، باللقب متقدماً بفارق 6 دقائق و26 ثانية في الترتيب العام على البلجيكي ريمكو إيفينبويل، و9 دقائق و42 ثانية على زميله المكسيكي إيساك ديل تورو.

وبهذا الفوز الخامس لحق بكل من الفرنسيين جاك أنكيتيل وبرنار إينو والبلجيكي إيدي ميركس والإسباني ميغل إندوراين، فيما أنهى الموهبة الفرنسية بول سيكساس السباق في المركز الرابع، في إنجاز استثنائي بعمر 19 عاماً.

وقال بوغاتشار لتلفزيون فرنسا: «أشعر بفخر لا يوصف لكوني فزت بأكبر طواف في العالم للمرة الخامسة»، مضيفاً: «كان الوصول إلى اللقب الخامس هدفاً كبيراً، ولن أخفي ذلك، لقد حققت أحد أهدافي».

وكان بوغاتشار، بطل العالم مرتين، ضامناً لقبه التاريخي، خلال المرحلتين الجبليتين السابقتين اللتين انتهتا عند الصعود الشهير إلى ألب دويز.