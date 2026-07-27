منتخب الإمارات يحصد فضية آسيا لكرة اليد للشباب

أحرز منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة آسيا الـ19 للشباب، التي اختتمت منافساتها، الاثنين، في مدينة تشوتشو الصينية، بعد خسارته أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 24-25 في المباراة النهائية، التي حُسمت في الثواني الأخيرة.

وأنهى منتخب الإمارات الشوط الأول متقدمًا بفارق خمسة أهداف بنتيجة 13-8، قبل أن يتمكن المنتخب الكوري الجنوبي من العودة في الشوط الثاني وتحويل النتيجة إلى 24-22 قبل أقل من دقيقتين على النهاية، إلا أن منتخب الإمارات نجح في إدراك التعادل قبل 20 ثانية من صافرة النهاية، لكن المنتخب الكوري الجنوبي سجل هدف الفوز والتتويج في اللحظات الأخيرة.

وكان منتخب الإمارات قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم للشباب، المقررة في مقدونيا خلال يوليو 2027، بعد بلوغه الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.