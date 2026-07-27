سينر يحافظ على الصدارة.. وسابالينكا تعزز الفارق في التصنيف العالمي

حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين، فيما عززت البيلاروسية أرينا سابالينكا موقعها في صدارة تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات، وفق النسخة الأحدث الصادرة اليوم الاثنين.

وعززت سابالينكا صدارتها للتصنيف العالمي بفارق 494 نقطة عن الكازاخية يلينا ريباكينا، في ظل غياب اللاعبتين عن البطولات التي تسبق انطلاق الموسم الأمريكي على الملاعب الصلبة.

وتراجعت ريباكينا بواقع 87 نقطة، مما منح سابالينكا فرصة تأمين الصدارة للأسبوع الـ101 في مسيرتها.

وخسرت التشيكية ليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون، 103 نقاط، دون أن يؤثر ذلك على موقعها في المركز السابع، بينما احتفظت الأمريكية جيسيكا بيجولا بالمركز الثالث، تلتها مواطنتها كوكو جوف في المركز الرابع، ثم الروسية ميرا أندريفا في المركز الخامس، والتشيكية كارولينا موتشوفا في المركز السادس، والبولندية إيجا شفيونتيك في المركز الثامن، والأمريكية أماندا أنيسيموفا في المركز التاسع، والأوكرانية يلينا سفيتولينا في المركز العاشر.

وارتقت البولندية مايا شوالينسكا إلى المركز 21، والأمريكية ماديسون كيز إلى المركز 22، والبلجيكية أليس ميرتنز إلى المركز 23، على حساب التشيكية ماري بوزكوفا التي تراجعت ثلاثة مراكز.

واستعادت الفلبينية ألكسندرا إيالا أفضل تصنيف في مسيرتها بحلولها في المركز 28، فيما هبطت الكندية ليلى فيرنانديز تسعة مراكز لتستقر في المرتبة 34.

وقفزت النمساوية ليلي تاجر، البالغة من العمر 18 عامًا، 29 مركزًا لتصل إلى المركز 45 عالميًا عقب تتويجها بلقبها الأول في بطولة براغ، بعد فوزها في النهائي على الأوكرانية داريا سنيجور، التي قفزت بدورها 11 مركزًا لتصبح في المرتبة 43.

واحتفلت الألمانية تمارا كورباتش باللقب الثاني في مسيرتها عقب فوزها في نهائي بطولة هامبورج على المجرية آنا بوندار، لتقفز 35 مركزًا وتصل إلى المرتبة 46 عالميًا، بينما صعدت بوندار 20 مركزًا لتصبح في المرتبة 77.

وتراجعت البريطانية إيما رادوكانو 12 مركزًا لتستقر في المرتبة 49، مع توقعات بمزيد من التراجع لغيابها عن بطولتي كندا وسينسيناتي، كما تراجعت البولندية ماجدا لينيت إلى المركز 65، والأمريكية كاتي مكنيلي إلى المركز 73، والأمريكية تايلور تاونسند إلى المركز 105.

وعلى صعيد الرجال، حافظ سينر على صدارة التصنيف العالمي، متفوقًا بفارق يقارب خمسة آلاف نقطة عن الألماني ألكسندر زفيريف، صاحب المركز الثاني، بعد أسبوع شهد غياب المصنفين العشرة الأوائل عن المنافسات.

ويواجه الإسباني كارلوس ألكاراز، صاحب المركز الثالث، ضغوطًا للدفاع عن ثلاثة آلاف نقطة في بطولتي سينسيناتي وأمريكا المفتوحة، وسط شكوك حول جاهزيته البدنية، مما يتيح للكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، صاحب المركز الرابع، فرصة التقدم.

وصعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المركز الخامس، متقدمًا على الأسترالي أليكس دي مينور في المركز السادس، والروسي دانييل ميدفيديف في المركز السابع، والأمريكي بن شيلتون في المركز الثامن، والإيطالي فلافيو كوبولي في المركز التاسع، والأمريكي تيلور فريتز في المركز العاشر.

وفرط الكازاخي ألكسندر بوبليك في فرصة تقليص الفارق مع أصحاب المراكز العشرة الأوائل بخسارته نهائي بطولة النمسا المفتوحة، بينما تراجع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا خمسة مراكز.

ودخل البلجيكي ألكسندر بلوكس قائمة أفضل 32 لاعبًا في التصنيف العالمي لأول مرة بعد وصوله إلى نهائي بطولة أشتوريل، فيما ارتقى الألماني يانيك هانفمان إلى المركز 45 عقب بلوغه الدور قبل النهائي في بطولة النمسا المفتوحة.