بوجاتشار يفوز بلقب «تور دي فرانس» للمرة الخامسة ويعادل الرقم القياسي



فاز السلوفيني تادي بوجاتشار بلقب سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دي فرانس» للمرة الخامسة في مسيرته، معادلاً بذلك الرقم القياسي.



ونجح الدراج السلوفيني البالغ من العمر 27 عاماً في السيطرة على سباق العام الجاري، لينضم إلى قائمة تضم البلجيكي إيدي ميرككس والإسباني ميجيل إندوريان وجاك أنكيتيل ومواطنه بيرنار هينو، وهم المتسابقون الوحيدون الذين حققوا اللقب خمس مرات.



وبعد أن نجح في إنهاء المرحلة 21 بأمان في باريس، تفوق بوجاتشار على منافسه البلجيكي ريمكو إيفينبول بفارق ست دقائق و26 ثانية في الترتيب العام.



وتواجد المكسيكي إيزاك دل تورو(22 عاماً)، زميل بوجاتشار في فريق الإمارات، في المركز الثالث في الترتيب العام في أول مشاركة له في السباق.



