لوحة إعلانية من 8 أعوام ترحب بانضمام ليبرون جيمس إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز



اختار نجم كرة السلة الأمريكي المخضرم، ليبرون جيمس، الانتقال إلى فيلادلفيا دون الحاجة للوحات إعلانية، فقد لجأ رجل الأعمال، آشر رافائيل، لفكرة طريفة في فبراير 2018 بوضع ثلاث لوحات إعلانية بالقرب من كليفلاند سعياً لإقناع جيمس بالانضمام إلى فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز،



لكن النجم الأمريكي حينها رحل عن فريقه كليفلاند كافالييرز لينتقل إلى لوس أنجلوس ليكرز.



وكانت فكرة اللوحات الإعلانية غير مفيدة، بل سابقة لأوانها.



ومع ذلك أعلن ليبرون جيمس، الجمعة، انتقاله إلى سيكسرز، مشيراً إلى أنه ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته اللامعة، لينصف فكرة رجل الأعمال رافائيل بعد 8 سنوات من لوحاته الإعلانية.

قال رافائيل: «كان هاتفي يرن باستمرار أثناء اجتماع مجلس إدارة الشركة، وتلقيت العديد من المكالمات من موظفين سابقين وحاليين والأصدقاء من مختلف أنحاء البلاد، لإبلاغي بأن الفكرة نجحت لقد كان أمراً رائعاً».



اقتبس رجل الأعمال الأمريكي فكرته الطريفة من فيلم «ثلاث لوحات إعلانية خارج إيبينج، ميزوري» الحائز جوائز في عام 2017، وكان الغرض منها الترفيه، لكنها حققت انتشاراً واسعاً.

وبعد تفكير لم يطلب رافائيل مزيداً من اللوحات الإعلانية هذا الصيف، بعدما اقتنع بأنه لم يعد بحاجة لتكرار الأمر.



وكشف رجل الأعمال سبب فكرته قائلاً: «هدفنا كان توصيل رسالة بأن فيلادلفيا ترحب به، لأن الكثيرين يعتبرونها مدينة رائعة، لكنها مكان مخيف للمنافسين من الفرق الرياضية، لذا حرصنا على الترحيب به، والتأكيد على أنه سيحب المدينة».



ويأمل رافائيل أن يسهم انتقال جيمس إلى فيلادلفيا، ليجاور نجوم الفريق إمبيد، وتايريس ماكسي، وجايلين براون، وفي جيه إيدجكومب، في إهداء المدينة أول لقب لدوري السلة الأمريكي «إن بي إيه» منذ عام 1983.