لاعبة كلباء تتصدر التصنيف العالمي للشطرنج الخاطف تحت 10 سنوات



حققت أسينا جوليزاده، لاعبة نادي كلباء الرياضي الثقافي، إنجازاً عالمياً غير مسبوق، بتصدرها التصنيف الدولي للشطرنج الخاطف «Rapid» لفئة تحت 10 سنوات، مؤكدة المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية في رياضة الشطرنج، والنجاحات المتواصلة التي تحققها المواهب الوطنية في المحافل العالمية.



وأكد عبدالله علي البلوشي، عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة الألعاب الفردية بنادي كلباء الرياضي الثقافي، أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز للنادي وللرياضة الإماراتية، ويجسد نجاح الخطة الاستراتيجية للنادي الهادفة إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال أولمبيين قادرين على المنافسة والصعود إلى المنصات العالمية وتحقيق الإنجازات.



وقال: «ما حققته أسينا يعد ثمرة للعمل المؤسسي، الذي ينتهجه نادي كلباء الرياضي الثقافي في رعاية المواهب الرياضية، ويؤكد أن الاستثمار في الناشئين هو الطريق الحقيقي لصناعة الأبطال.

سنواصل العمل وفق استراتيجيتنا لتوفير أفضل بيئة تدريبية وداعمة لمواهبنا الوطنية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في مختلف المحافل الدولية».