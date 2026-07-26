إصابة مروعة للاعب إنجلترا.. سقط على عنقه خلال حركة هوائية في الجمباز



شهدت منافسات الجمباز في دورة ألعاب الكومنولث 2026 بمدينة غلاسكو بإسكتلندا، لحظات من القلق والتوتر، بعد أن تعرض غابرييل لانغتون لاعب منتخب إنجلترا، إلى إصابة مروعة إثر سقوطه العنيف خلال أداء إحدى الحركات الهوائية، في حادثة أوقفت المنافسات وأثارت صدمة كبيرة بين الجماهير التي كانت حضوراً داخل الصالة ومتابعي البث المباشر.



وسقط لانغتون، البالغ من العمر 19 عاماً، على رأسه ورقبته نتيجة إخفاقه في الإمساك بالعارضة خلال إحدى الحركات الهوائية، ليبقى ممدداً على أرضية الصالة وسط تدخل عاجل من الطاقم الطبي الذي عمل على تثبيت رقبته قبل نقله إلى المستشفى.



وأثارت الحادثة حالة من الذعر داخل الصالة، وتسببت في توقف المنافسات لأكثر من نصف ساعة، بينما غادر اللاعب الصالة على سيارة الإسعاف وسط تصفيق حار من الجماهير بعد أن أظهرت استجابته الأولية مؤشرات مطمئنة، ولاحقاً أعلن الاتحاد البريطاني لرياضة الجمباز أن الفحوص الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب لم تكشف عن إصابات خطيرة، مؤكداً أنه غادر المستشفى وعاد إلى مقر إقامة بعثة المنتخب في حالة صحية جيدة.



ويعد لانغتون من أبرز المواهب الصاعدة في الجمباز، وكان قد انضم إلى المنتخب قبل البطولة بوقت قصير، قبل أن يتحول اسمه إلى محور اهتمام عالمي بسبب الحادث الذي خطف الأضواء في منافسات الجمباز خلال الساعات الماضية.