منتخب الإمارات إلى نهائي آسيوية شباب اليد



حجز منتخب الإمارات الوطني للشباب لكرة اليد مقعده في المباراة النهائية في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لشباب اليد المقامة في مدينة تشوتشو الصينية إثر فوزه المثير على شقيقه المنتخب السعودي بنتيجة 31- 30، في مواجهة قوية حبست الأنفاس حتى صافرة النهاية، ليضرب «الأبيض» موعداً مع المنتخب الكوري الجنوبي في النهائي المرتقب، والمقرر إقامته الاثنين، بحثاً عن التتويج بكأس البطولة واعتلاء عرش القارة الآسيوية.



وجاء تأهل المنتخب الإماراتي إلى المباراة النهائية بعد أداء اتسم بالندية والتركيز العالي، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، حيث ظل فارق الهدف حاضراً حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح «الأبيض» في حسم المواجهة لمصلحته بنتيجة 31/30، ليؤكد طموحه الكبير في المنافسة على اللقب الآسيوي، بعد مشوار قوي قاده إلى المباراة الأهم في البطولة.



وفي نصف النهائي الثاني، واصل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره نحو اللقب، بعدما تفوق على المنتخب البحريني بنتيجة 32/31، في مباراة أخرى لم تقل إثارة عن المواجهة الأولى، ليحسم الكوريون بطاقة التأهل الثانية إلى النهائي، في حين يلتقي المنتخبان السعودي والبحريني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



ولم يكن تأهل المنتخبات الأربعة إلى المربع الذهبي وليد الصدفة، إذ قدمت الإمارات وكوريا والسعودية والبحرين مستويات متميزة طوال منافسات البطولة، قبل أن تحجز جميعها بطاقات التأهل إلى بطولة العالم للشباب لكرة اليد المقرر إقامتها في مقدونيا، ليصبح الصراع في الأدوار الختامية منصباً على اعتلاء منصة التتويج وتحقيق أفضل ترتيب آسيوي ممكن.



ويحمل النهائي المرتقب بين الإمارات وكوريا الجنوبية الكثير من الإثارة والترقب، بعدما سبق للمنتخبين أن التقيا في الدور التمهيدي للبطولة، وانتهت المواجهة بينهما بالتعادل 30- 30، في مباراة عكست التقارب الكبير بين الطرفين.



وبعد التعادل في المواجهة الأولى، يعود المنتخبان للقاء مجدداً، ولكن هذه المرة في المباراة الأغلى والأهم، وعلى كأس البطولة، حيث لا مجال للتعادل أو تقاسم النقاط، في ظل رغبة كل طرف في حسم المواجهة والتتويج باللقب الآسيوي.



ويمثل النهائي فرصة جديدة لمنتخب الإمارات من أجل تحقيق إنجاز بارز لكرة اليد الإماراتية، في مواجهة منتخب كوري أثبت قوته وقدرته على المنافسة، الأمر الذي يجعل من القمة الآسيوية المرتقبة واحدة من أكثر مباريات البطولة انتظاراً، خصوصاً أن معظم تفاصيل مشوارهما نحو النهائي متقاربة ، بينما انتهت المواجهة الأولى بينهما بالتعادل.