اعتماد مشاركة الجودو الإماراتي في برنامج الاتحاد الدولي بطشقند



أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين والشباب في برنامج التأهيل والتدريب الدولي للمراحل السنية، بإشراف الاتحاد الدولي في العاصمة الأوزبكية «طشقند»، من 26 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل.



وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن برنامج التأهيل سيستضيفه الاتحاد الأوزبكي، ويضم أكثر من 500 لاعب ولاعبة، ضمن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد، لإعداد عناصر مؤهلة، يتم تصعيدها تدريجياً للمنتخب الأول، مشيراً إلى مغادرة البعثة غداً إلى طشقند، برئاسة محمد جاسم الأمين العام للاتحاد.



وأضاف أن الاختيار وقع على 10 لاعبين للمشاركة في برنامج التأهيل، مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي)، ومسعود محمد مسعود، وعبد الرحمن جانيف، وأنس اليماحي ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، وبطي الهاشمي (نادي خورفكان)، وصقر العتيبي، وحمدان المازمي (نادي الشارقة الرياضي)، ومحمد العويس (نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس).



وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن برنامج إعداد منتخبات المراحل السنية مستمر على مدار الموسم الرياضي، ويتضمن أيضاً برنامجاً خاصاً لإعداد اللاعب حمدان المازمي من نادي الشارقة الرياضي، تمهيداً لمشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب بالعاصمة السنغالية داكار، من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.



وأضاف أن الاتحاد، ومن خلال شراكاته الدولية، يتطلع لتطوير مهارات اللاعبين، من خلال المعسكرات الدولية، بوجود أبرز نجوم اللعبة، والمشاركة في المنافسات الخارجية، بما يسهم في الارتقاء بقدراتهم التنافسية، وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من الخبرات التي تؤهلهم لرفع علم دولة الإمارات على منصات الإنجازات.