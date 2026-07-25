50 % خصماً من الجامعة الأمريكية في الإمارات لأبطال العرب في الدراجات



وقع الاتحاد العربي للدراجات مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية، بما يسهم في تطوير الكوادر الرياضية والإدارية ودعم مسيرة رياضة الدراجات في الوطن العربي.



ووقع مذكرة التفاهم عن الاتحاد العربي للدراجات سعادة الدكتور ياسر عمر الدوخي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، فيما وقعها عن الجامعة الأمريكية في الإمارات سعادة الأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة، بحضور الكادر الأكاديمي لبرنامجي الإدارة الرياضية والقانون الرياضي، وذلك في مقر الجامعة بإمارة دبي.



وتعد أبرز مخرجات هذه الشراكة إطلاق منحة دراسية بخصم 50 % للاعبين العرب المتميزين من الحاصلين على ميداليات عربية أو قارية أو دولية، للالتحاق ببرنامجي ماجستير الإدارة الرياضية وماجستير القانون الرياضي، اعتباراً من العام القادم (2027)، في خطوة تهدف إلى تمكين أبطال الدراجات العرب من استكمال مسيرتهم الأكاديمية وإعدادهم لتولي أدوار قيادية في القطاع الرياضي.



كما تتضمن المذكرة مزايا تعليمية أخرى لمنتسبي الاتحاد العربي للدراجات والاتحادات الوطنية العربية الأعضاء، تشمل خصومات على برامج البكالوريوس والماجستير، وخصماً بنسبة 40 % لمنتسبي الاتحاد على برنامجي ماجستير الإدارة الرياضية وماجستير القانون الرياضي، إلى جانب فرص للتعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات.



وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون بين الجانبين من خلال تطوير برامج أكاديمية ومهنية مشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإتاحة فرص التدريب العملي، بما يعزز التنمية المستدامة للكوادر الرياضية والإدارية في الوطن العربي.



وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الاتحاد العربي للدراجات الرامية إلى بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، بما يسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات العربية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الرياضي والأكاديمي، وخدمة كوادر الدراجة العربية.



وتطبق الشروط والأحكام الخاصة بالمنح والخصومات وفقاً لاتفاقية التفاهم الموقعة والأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الجامعة الأمريكية في الإمارات.