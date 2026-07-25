17 نادياً وفريقاً تتنافس على كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026



تنطلق اليوم منافسات كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي بدبي، بمشاركة 17 نادياً وفريقاً، في بطولة تعد إحدى أبرز المنافسات المحلية ضمن أجندة الاتحاد للموسم الرياضي، وامتداداً لجهوده في تطوير منظومة كرة القدم الإلكترونية واكتشاف وصقل المواهب الوطنية.



وتشهد البطولة مشاركة 13 نادياً رياضياً رسمياً هي: الوحدة، الوصل، الجزيرة، العين، خورفكان، الشارقة، بني ياس، عجمان، البطائح، كلباء، الفجيرة، النصر، وشباب الأهلي، إلى جانب 4 أندية وفرق إلكترونية هي: شاهين، AXE Esports، Void Esports، وBaz Esports، في خطوة تعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنامي حضور الرياضات الإلكترونية على مستوى الأندية والفرق المتخصصة في الدولة.



وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب مع منح المشاركين فرصة إضافية للمنافسة عبر مسار الخاسرين (Losers Bracket)، بما يعزز روح المنافسة ويمنح جميع اللاعبين فرصة ثانية لمواصلة مشوارهم نحو اللقب.



ومن المقرر أن تنطلق المنافسات عند الساعة 12:00 ظهراً، وسط توقعات بمواجهات قوية تجمع نخبة لاعبي كرة القدم الإلكترونية في الدولة، في ظل سعي جميع الأندية والفرق للتتويج بلقب كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026.



ويؤكد اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أن تنظيم البطولة يأتي ضمن استراتيجيته الرامية إلى تطوير المنافسات المحلية، وتعزيز الاحتراف، واكتشاف المواهب الوطنية، وإعدادها لتمثيل دولة الإمارات في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.



كما يوجه الاتحاد الدعوة إلى جماهير الرياضات الإلكترونية ومحبي كرة القدم الإلكترونية لحضور المنافسات والاستمتاع بالأجواء التنافسية، ودعم الأندية والفرق المشاركة في هذا الحدث الرياضي المميز.