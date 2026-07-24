اتحاد الإمارات للتنس والبادل يعتمد تشكيل مجلس إدارة بطولة سوق دبي الحرة للتنس



اعتمد اتحاد الإمارات للتنس والبادل تشكيل مجلس إدارة بطولة سوق دبي الحرة للتنس برئاسة ‏الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة البطولة وترسيخ ريادتها كإحدى أبرز البطولات العالمية على أجندة رياضة التنس، من خلال مجلس إدارة يضم نخبة من القيادات الوطنية والخبرات المتخصصة في مجالات الرياضة، والإدارة، والفعاليات، والاقتصاد، والابتكار.



ويضم المجلس في عضويته كلاً من: محمد الشرهان وإسماعيل الهاشمي، وأحمد الخاجة، وفاطمة بوجسيم، وأمل بن شبيب، وحسن المزروعي، وراميش سيدامبي.



ويأتي اعتماد التشكيل في إطار مواصلة تطوير البطولة وتعزيز حوكمتها، بما يواكب مكانتها الدولية، ويسهم في ترسيخ ريادة دبي وجهةً عالميةً لتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية، من خلال توظيف الخبرات المتنوعة لأعضاء المجلس، ودعم مسيرة البطولة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستويين التنظيمي والفني.