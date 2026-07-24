شوباروف يحافظ على لقب «وزن البانتام» بالقاضية في «محاربي الإمارات»



حافظ الأذربيجاني أساف شوباروف على لقب «وزن البانتام» في النسخة 72 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، عقب فوزه بالضربة القاضية على الأسترالي ريس مكلارين، في النزال الرئيس الذي احتضنته صالة سبيس 42 أرينا، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية قوية.



وعزز شوباروف سجله الاحترافي الخالي من الهزائم، رافعاً رصيده إلى 11 انتصاراً، محتفظاً بحزام البطولة للمرة الثالثة، بعد تتويجه في النسختين 64 و69، مؤكداً تفوقه خلال النزال الذي حسمه في أقل من دقيقة بالضربة القاضية.



ومن أبرز نتائج الأمسية التي شهدت 12 نزالاً، فوز التايلندي بيتر دانسيو على العراقي علي طالب في «وزن البانتام»، بقرار الحكام، وتغلب المصري ميسرة محمد على الصيني كون زو بإجماع الحكام في «وزن الذبابة»، فيما حسمت الجورجية إلين لولادزي مواجهة الفرنسية أوشيان سامسون بالإخضاع في «وزن القشة».



وتوج الأبطال الفائزين، عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بحضور فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة ورئيس اللجنة المنظمة، بحضور صالح الجزيري، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والبريطاني كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، إلى جانب الإكوادوري دانيلو كاريرا، رائد الأعمال ولاعب كرة القدم الدولي السابق.



من جانبه، أكد فؤاد درويش أن بطولة «محاربي الإمارات» تواصل ترسيخ مكانتها العالمية بفضل قوة النزالات والمستوى الاحترافي للمقاتلين وجودة التنظيم، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري الكبير يعكس التطور المستمر الذي تشهده البطولة، ويؤكد مكانة أبوظبي وجهة عالمية لاستضافة أبرز أحداث الفنون القتالية المختلطة.