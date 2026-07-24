مفاجآت صيف دبي.. فعاليات رياضية تناسب جميع الأعمار



تواصل مفاجآت صيف دبي 2026 تحويل مراكز التسوق في أنحاء دبي إلى وجهات حيوية تزخر بالأنشطة تجمع بين الترفيه، واللياقة البدنية،



وتستمر فعاليات دبي مولاثون طوال الصيف، لتحول مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي إلى مسارات داخلية مخصصة للمشي والجري يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 10 صباحاً. وتوفر هذه المبادرة المجتمعية المجانية بيئة مريحة وآمنة تتيح للسكان والزوار الحفاظ على نشاطهم البدني، وممارسة الرياضة، والاستمتاع بتجربة رياضية داخلية بعيداً عن حرارة الصيف.



ويتيح ابن بطوطة مول للجميع فرصة المشاركة في تحدي 12 ألف خطوة يومياً والمشي داخل المركز التجاري، يمكن للعائلات المشاركة في مجموعة من أنشطة المشي والجري التي تُقام يوم 2 أغسطس ابتداءً من الساعة 6 صباحاً.



وتفتح سلسلة سباقات ابن بطوطة مول للجري باب المشاركة أمام جميع أفراد المجتمع من مختلف المستويات اللياقة البدنية للمشاركة في سباقات جري داخلية تشمل مسافات 1 كيلومتر، و2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات.



وتوفر الفعالية أجواءً حافلة بالحيوية من خلال الموسيقى، ومحطات الدعم، والأنشطة المناسبة للعائلات، لتمنح المشاركين والزوار فرصة للاستمتاع بتجربة رياضية مجتمعية مميزة داخل أروقة المركز التجاري.



وتجمع فعالية سلسلة الصيف من نيو بالانس × كومون غراوندز بين اللياقة البدنية، والاستشفاء، وروح المجتمع، ضمن فعاليات دبي مولاثون في دبي هيلز مول. وفي 7 أغسطس و28 أغسطس، ينطلق المشاركون في سباق دبي مولاثون عند الساعة 6:15 صباحاً، حيث يكون التجمع أمام متجر نيو بالانس قبل انطلاق السباق.



ويجمع سباق دبي أوتلت مول الداخلي العدائين من مختلف المستويات في تجربة رياضية داخلية، تتضمن سباقات لمسافات 1 كيلومتر، و2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات.



ويجمع الحدث بين الرياضة والترفيه من خلال الموسيقى، والأنشطة المناسبة للعائلات، ومحطات الدعم، والأجواء المجتمعية، ليقدم تجربة مميزة للمشاركين والزوار.



وضمن فعاليات دبي مولاثون، يمكن للمشاركين الانضمام إلى تحدي «تحدي دبي مولاثون × بلو» ومراقبة عدد خطواتهم أسبوعياً .



ويُمنح الفائز الأسبوعي جائزته بناءً على أعلى عدد تراكمي من الخطوات المسجلة خلال فترة التحدي.