شرطة دبي تنظم فعالية رياضية للموظفين ضمن «دبي مولاثون»



نظمت إدارة الدعم اللوجستي في شرطة دبي، فعالية رياضية للموظفين، في مردف سيتي سنتر، ضمن فعاليات «دبي مولاثون»، وذلك في إطار جهود ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وتعزيز اللياقة البدنية، وجودة الحياة، والتشجيع على تبني نمط حياة صحي.



وتأتي الفعالية ضمن «دبي مولاثون» الهادف إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير التنظيمية، وانسجاماً مع توجهات شرطة دبي في دعم المبادرات التي تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزيز الصحة العامة.



وعبر الموظفون المشاركون في الفعالية عن سعادتهم بالأجواء التنظيمية والرياضية للفعالية، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في دعم مستهدفات جودة الحياة في إمارة دبي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة ونشاطاً.