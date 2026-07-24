16 لاعبًا يمثلون الشارقة في البطولة العربية للشطرنج

يشارك نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 28 يوليو إلى 5 أغسطس 2026، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة، في واحدة من أكبر البطولات العربية للفئات السنية.

ويمثل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في البطولة 16 لاعبًا، منهم 12 لاعبًا يشاركون ضمن بعثة النادي في مختلف الفئات العمرية، وهم: زايد سلطان الطاهر (تحت 20 سنة)، وسعود جابر الزرعوني، وأحمد علي بامطرف (تحت 18 سنة)، وسلطان جابر الزرعوني (تحت 16 سنة)، وسلطان أحمد المهيري (تحت 14 سنة)، وصقر عيسى خميس، وإبراهيم عبدالوهاب العبيدلي (تحت 12 سنة)، وعبدالرحمن صالح آل علي، وسيف عبدالوهاب العبيدلي، وفهد عبدالرحمن المعيني (تحت 10 سنوات)، وسيف أحمد أبوخليل، ومايد علي بامطرف (تحت 8 سنوات).

كما يشارك أربعة من لاعبي النادي ضمن صفوف منتخب الإمارات، وهم: عبدالرحمن محمد الطاهر (تحت 20 سنة)، وحمد شعيب الكاف (تحت 18 سنة)، وراشد حسين الحمادي (تحت 14 سنة)، ومحمد راشد المعيني (تحت 10 سنوات).

وأكد الدكتور خليفة أحمد المزروعي، الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس بعثة النادي، أن المشاركة في البطولة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج إعداد اللاعبين، موجهًا الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ خالد بن حميد القاسمي، على دعمه المستمر للنادي وحرصه الدائم على توفير جميع مقومات النجاح، الأمر الذي أسهم في تعزيز مسيرة النادي وتحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والخارجي.

وأضاف أن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى توفير أفضل فرص الاحتكاك للاعبيه مع نخبة أبطال الشطرنج العرب، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية واكتساب المزيد من الخبرات، وإعدادهم للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه النادي بقطاع المراحل السنية، والذي أثمر عن بروز العديد من المواهب القادرة على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

وأعرب عن فخره بأن أربعة من لاعبي النادي يمثلون منتخب الإمارات في البطولة العربية، ما يعكس جودة العمل الفني وبرامج إعداد اللاعبين داخل النادي، ويؤكد المكانة التي وصل إليها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في اكتشاف وصقل المواهب، حتى أصبح أحد أبرز روافد المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات السنية.

وأوضح أن البطولة تشهد مشاركة قوية من 400 لاعب ولاعبة، وهو ما يمنح لاعبي النادي فرصة مثالية للاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات، إلى جانب المنافسة على تحقيق أفضل النتائج، معربًا عن ثقته بأن جميع اللاعبين المشاركين مع بعثة النادي أو ضمن صفوف منتخب الإمارات سيكونون خير سفراء للشطرنج الإماراتي.