اعتماد 4 رياضات قتالية ضمن مهرجان «صيف الإمارات» بالفجيرة

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية اعتماد الإجراءات الفنية والتنظيمية للإشراف على رياضات التايكواندو، والجودو، والجوجيتسو، والمصارعة، ضمن فعاليات مهرجان «صيف الإمارات»، الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 20 أغسطس المقبل في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.

وأكد النادي، في بيان، أن المهرجان، الذي تنظمه وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع تحت شعار «صيفنا طاقة وطن»، يعد منصة صيفية متكاملة لتنمية مهارات الطلبة والناشئة، وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، والتوعية بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة.

وقال نادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إن النادي يضطلع بمسؤولية الإشراف الفني وتقديم البرامج التدريبية لرياضات التايكواندو، والجودو، والجوجيتسو، والمصارعة، بمشاركة متوقعة تتجاوز 500 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تقديم حصص تدريبية وتعريف المشاركين بأساسيات هذه الرياضات، بإشراف مدربين محترفين، في إطار دوره في تجسيد قيم المسؤولية المجتمعية.

وأضاف أن النادي يكرس جهوده لدعم نجاح الفعاليات، نظرًا لأهميتها في اكتشاف المواهب الواعدة واستقطابها، ودورها في نشر الوعي الرياضي وتعزيز ممارسة الرياضة في إمارة الفجيرة، بما يسهم في إعداد أجيال تتمتع بالصحة واللياقة ومقومات التميز الرياضي، معربًا عن تقديره لمبادرة وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع بتبني برامج استراتيجية لخدمة المجتمع.