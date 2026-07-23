منتخب الإمارات للرجبي في المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الآسيوية



أوقعت قرعة منافسات الرجبي للسباعيات ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ20، التي تستضيفها آيتشي – ناغويا باليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين منتخب الإمارات الوطني للرجال في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات سريلانكا وسنغافورة والفلبين.



أقيمت مراسم القرعة بمدينة ناغويا بحضور غيث جلاجل، مدير المسابقات بالاتحاد الآسيوي للرجبي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية.



ضمت المجموعة الأولى منتخبات هونج كونج والصين وماليزيا وأوزبكستان، فيما جاءت اليابان وتايلاند وكوريا وكازاخستان في المجموعة الثانية.



وفي منافسات السيدات، التي تشهد مشاركة ثمانية منتخبات، أسفرت القرعة عن مشاركة منتخب اليابان في المجموعة الأولى إلى جانب تايلاند وكازاخستان وسنغافورة، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الصين وهونج كونج والهند وماليزيا.



ويبلغ صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة الدور نصف النهائي لتحديد طرفي المباراة النهائية، ويقام الدور الأول للرجال بنظام المجموعات، بتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب.



ويتأهل الفائزون إلى الدور نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية، بينما تخوض المنتخبات التي لم تتأهل إلى ربع النهائي منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.



وأكد قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، أن مشاركة 20 منتخباً في منافسات الرجبي للسباعيات، بواقع 12 منتخباً للرجال و8 منتخبات للسيدات، دلالة قوية تعكس حجم التطور الذي شهدته اللعبة خلال السنوات الماضية، بفضل البرامج والمبادرات التي يقودها الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع الاتحادات الوطنية، لتوسيع قاعدة الممارسة ورفع المستوى الفني للمنتخبات الآسيوية.



وأضاف أن القرعة أجريت وفقاً للتصنيف المعتمد والمستويات الفنية للمنتخبات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص وتبقى هذه المرحلة مجرد بداية للمنافسة، لأن الملعب هو الفيصل دائماً في مثل هذه البطولات الكبرى، وكثيراً ما أثبتت المنافسات أن الإعداد الجيد والعطاء داخل الملعب قادران على تغيير كل التوقعات.