«الفيكتوري تيم» يكثف استعداداته للجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة



يواصل فريق الفيكتوري استعداداته المكثفة للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة «F1H2O»، وذلك مع اقتراب موعد سفر البعثة الأسبوع المقبل لخوض منافسات سباق جائزة قيرغيزستان الكبرى، الذي يقام على بحيرة إيسيك كول، خلال الفترة من 31 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل، في أول محطة تاريخياً للبطولة العالمية في منطقة آسيا الوسطى.



وأجرى «الفيكتوري تيم» خلال الأيام الماضية سلسلة من التدريبات الفنية والبدنية، إلى جانب الاختبارات الخاصة بالقوارب والمحركات، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الجولة الثانية، بعد الأداء الإيجابي الذي قدمه الفريق في افتتاح الموسم في جائزة سردينيا الكبرى، التي أقيمت بمدينة كالياري الإيطالية، وتفوق فيها في سباق السرعة بواسطة سائقه شون تورنتي، حامل لقب بطولة العالم، قبل أن يواجه سوء الطالع بانقلاب زورقه في السباق الرئيسي.



ويعمل الجهازان الفني والإداري على استكمال جميع الترتيبات اللوجستية الخاصة بنقل القوارب والمعدات، وضمان جاهزية الفريق للمنافسة على المراكز الأولى، في ظل أهمية هذه الجولة التي تمثل محطة جديدة في صراع المنافسة على لقب بطولة العالم.



وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الاستعدادات تسير وفق الخطة الموضوعة، وسط تركيز كبير من السائقين وأفراد الطاقم لتحقيق أفضل النتائج، ومواصلة تمثيل الرياضة الإماراتية بأفضل صورة في المحافل الدولية، وقال: «أنهى الفريق المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي، وندخل الآن اللمسات الأخيرة قبل التوجه إلى قيرغيزستان. جميع أفراد الفريق يعملون بروح واحدة، ولدينا ثقة كبيرة في قدرات سائقينا وخبرات الطاقم الفني، ونتطلع إلى مواصلة المنافسة على المراكز الأولى بطموحات كبيرة مرتبطة دائماً باسم فريق الفيكتوري، أحد أبرز الفرق في تاريخ بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، والسعي للاحتفاظ بلقب بطولة العالم للسائقين والفرق، الذي حققناه في الموسم الماضي».



ويعتمد الفيكتوري في الجولة الثانية على الثنائي المميز شون تورنتي، بطل العالم مرات، وأحد أكثر السائقين خبرة في البطولة، والذي استهل الموسم بصورة قوية بعد تصدره التجارب الرسمية في الجولة الافتتاحية، ويطمح إلى تعزيز رصيده من النقاط ومواصلة المنافسة على لقب بطولة العالم، وأليك ويكستروم، السائق الفنلندي الشاب الذي يمثل أحد أبرز المواهب في البطولة، ويخوض موسمه مع فريق الفيكتوري بعدما أثبت قدراته بتحقيق انتصارات ومنصات تتويج في بطولة العالم، ويأمل في مواصلة تطوره وتسجيل نتيجة مميزة في سباق بحيرة إيسيك كول بقيرغيزستان، كما يواصل الطاقم الفني والهندسي للفريق تجهيز القاربين، وإجراء الفحوصات الفنية النهائية للمحركات والأنظمة الميكانيكية، إلى جانب استكمال ترتيبات شحن المعدات والقوارب، استعداداً لمغادرة بعثة الفريق إلى قيرغيزستان.



وتحظى الجولة الثانية باهتمام عالمي واسع، كونها تشهد الظهور الأول لبطولة العالم للفورمولا 1 للقوارب السريعة في قيرغيزستان، على بحيرة إيسيك كول، إحدى أبرز الوجهات الطبيعية في آسيا الوسطى، ما يمنح الحدث طابعاً تاريخياً واستثنائياً في روزنامة البطولة العالمية.