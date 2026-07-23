دبي للشطرنج يحتفل باليوم العالمي للعبة



في أجواء عائلية حافلة بالمرح والتنافس احتفل نادي دبي للشطرنج والثقافة باليوم العالمي للشطرنج، والذي يصادف 20 يوليو من كل عام، واشتملت فعاليات الاحتفالية على إقامة أنشطة متنوعة لكل الأعمار، حيث تم تنظيم بطولة الشطرنج الخاطف للصغار دون 14 سنة، ولفئة العموم، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والرسم على الوجوه والشطرنج العملاق، وإضافة لمتحف مصغر للشطرنج.

البطولة المفتوحة



وفاز في بطولة الشطرنج الخاطف الفلبيني اوستن جاكوب بالعلامة الكاملة 9 من 9، يليه الإيراني أصغر قوليزاده، وحل الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ ثالثاً، وحل التركماني أليار شيرلييف في المركز الرابع، والهندي أرناب جينا خامساً.



وفي الجوائز الخاصة فازت الأوزبكية شاهنوزا سابيروفا بجائزة أفضل لاعبة، وفاز الفلبيني دانديل فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب مخضرم فوق 50 سنة، والهندي محمد ياشفير بجائزة أفضل ناشئ دون 15 سنة، وفاز السوري إسماعيل خضور بجائزة أفضل لاعب دون تصنيف 2000 نقطة. شارك في البطولة 84 لاعباً ولاعبة من 18 دولة، منهم 13 لاعباً من حملة الألقاب الدولية.

بطولة الأطفال



وفي بطولة الأطفال دون 14 سنة، والتي شارك فيها 84 لاعباً من 12 دولة، تمكن الهندي ريحان بن أنزار من الفوز بالمركز الأول برصيد 8.5 من 9 جولات، يليه الأمريكي باول كاراقيزيان ثانياً، والهندي إيفان جادون ثالثاً. وفازت الهندية سارة سوزان إلياس بجائزة أفضل لاعبة، والهندي ايفان ماثيو إلياس بجائزة أفضل لاعب دون 10 سنوات، والإماراتي يوسف سعيد بجائزة أفضل لاعب تحت 8 سنوات.



اليوم العالمي للشطرنج



يحتفل العالم سنوياً بتاريخ 20 يوليو باليوم العالمي للشطرنج، والذي يصادف اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد الدولي للشطرنج في مدينة باريس الفرنسية يوم 20 يوليو 1924، وتم اعتماده من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» في عام 2019، وتصادف هذا العام الذكرى المئوية على تأسيس الاتحاد الدولي للشطرنج. وتهدف هذه المبادرة إلى نشر الشطرنج في المجتمع لما له من فوائد عديدة في تمنية مهارات وسلوكيات النشء، من حيث التركيز والتفكير المنطقي وحل المشاكل والروح الرياضية.