7 لاعبين ولاعبات يمثلون مبارزة الإمارات في بطولة العالم في هونغ كونغ



يشارك 7 لاعبين ولاعبات يمثلون «مبارزة الإمارات» في بطولة العالم للمبارزة، التي تستضيفها هونغ كونغ خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو الجاري، بمشاركة 1452 لاعباً ولاعبة من 114 دولة، في واحدة من أكبر بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة.



وتضم قائمة المشاركين من أندية الدولة، فارس البلوشي من نادي الفجيرة للفنون القتالية، وخليفة الكعبي من نادي أبوظبي للمبارزة، ومحمد المازمي من نادي الشارقة الرياضي، إلى جانب اللاعبات لمار النحلة، وزينب الحوسني، وفجر المرزوقي، وشيخة الزعابي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، حيث يخوضون منافسات الفردي في مختلف الأسلحة، بهدف اكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك بنخبة لاعبي العالم، وذلك في آخر بطولات الموسم الرياضي 2025-2026.



وتعد البطولة محطة رئيسية على أجندة الاتحاد الدولي للمبارزة، إذ تجمع نخبة المصنفين العالميين للتنافس على الألقاب، كما تمثل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتعاون بين أسرة المبارزة العالمية، إلى جانب الإسهام في نشر وتطوير اللعبة على المستوى الدولي.