أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تعلن إطلاق برامجها الرياضية والثقافية لاكتشاف وتمكين المواهب



تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إطلاق سلسلة من البرامج والمبادرات الرياضية، والثقافية والمجتمعية.



وتنظم الأكاديمية معسكرها الصيفي تحت شعار «نكتشف المواهب»، من 13 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل في مقرها بأبوظبي، ويستهدف الإناث من عمر 4 إلى 10 أعوام، والذكور من عمر 4 إلى 8 أعوام، ضمن أجندة فعالياتها لعام 2026.



وتقام الفعاليات بهدف تعزيز جودة الحياة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، واكتشاف وتمكين المواهب الصاعدة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية، تزامناً مع «عام الأسرة»، وضمن جهود الأكاديمية المتواصلة لترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تدعم مشاركة الأطفال والسيدات في الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية، بما ينسجم مع رؤيتها في تمكين المرأة، ورعاية الأجيال الناشئة، وتعزيز حضور الرياضة النسائية في دولة الإمارات.



وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتعليمية، وتشمل كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة القدم، والفنون القتالية، إلى جانب فقرات ترفيهية وورش تعليمية وتوعية، وغيرها من الفعاليات المصممة للأطفال خلال فترة الصيف، لتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم في بيئة آمنة ومحفزة.



كما تواصل الأكاديمية دعمها للمبادرات الثقافية والمعرفية من خلال افتتاح مكتبة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية والتي تضم أيضاً إصدارات مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، إلى جانب مجموعة من الأركان المعرفية المتنوعة، لنشر ثقافة القراءة والتعلم المستمر، وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، ومنصة داعمة لبناء مجتمع أكثر معرفة، وترسيخ قيم الهوية الوطنية، وتشجيع البحث والاطلاع والإبداع.



وتزامناً مع «عام الأسرة»، تتيح أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية للسيدات، فرصة الاستفادة من مرافقها الرياضية في أبوظبي، ضمن جهودها لدعم وتعزيز جودة الحياة، حيث توفر استخدام مضمار الجري، وملعب كرة القدم، وملعب البادل، في بيئة رياضية متكاملة وتدعم مشاركتها المستمرة في الأنشطة البدنية.



وقالت شمسة سيف الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: إن إطلاق هذه السلسلة من المبادرات والفعاليات امتداداً لرسالة الأكاديمية في تمكين المرأة وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، ويعزز من دور الرياضة في تنمية المهارات وصقل المواهب منذ سن مبكرة.



وأشارت إلى حرص أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على توفير بيئة متكاملة تجمع بين الرياضة، والثقافة، والتعليم، والترفيه، بما يواكب تطلعات الأسر، ويدعم الأطفال والسيدات على حد سواء، من خلال برامج مستدامة تعكس رؤية أم الإمارات في بناء أجيال واعية وقادرة على المساهمة الفاعلة في المجتمع.



وأوضحت أن المعسكر الصيفي والمبادرات المجتمعية المصاحبة له منصة مهمة لاكتشاف المواهب الصاعدة، وتعزيز روح العمل الجماعي، وترسيخ قيم الثقة بالنفس والانضباط والالتزام، مؤكدة أن الأكاديمية ستواصل تطوير برامجها وفعالياتها بما يخدم أهدافها الاستراتيجية في دعم الرياضة النسائية والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع.