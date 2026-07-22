جودو الإمارات يحصد 8 ميداليات في البطولة العربية

أحرز منتخبنا الوطني للجودو 8 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، خلال افتتاح مشاركته في البطولة العربية للناشئين، المقامة حاليًا في العاصمة الأردنية عمّان.

وحقق اللاعب بطي أحمد الهاشمي ذهبية وزن تحت 60 كجم، بفوزه في النهائي على الأردني محمد معاذ، فيما جاءت الذهبية الثانية عبر اللاعب صقر بدر العتيبي في وزن تحت 66 كجم، بعد فوزه على الكويتي مشاري مرزوق، بينما أحرز اللاعب يوسف العوض الذهبية الثالثة، عقب تفوقه في نهائي وزن تحت 81 كجم على منافسه الكويتي موسى الضعيان.

وأسفرت منافسات وزن تحت 50 كجم عن فوز لاعب منتخبنا الوطني مانع الزعابي بالميدالية الفضية، بعد نزال قوي أمام الكويتي عبد الجليل الشمري، كما أحرز اللاعب حمدان المازمي فضية وزن تحت 73 كجم، بعد خوضه النهائي أمام الكويتي راشد فرس.

وشهدت منافسات أوزان تحت 50 و55 و66 كجم فوز منتخبنا الوطني بثلاث ميداليات برونزية، عبر اللاعبين مسعود المسماري، ومحمد المازمي، وأنس اليماحي.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن فوز منتخبنا الوطني بـ8 ميداليات في افتتاح البطولة العربية يحمل مؤشرات مهمة على نجاح إستراتيجية الاتحاد في تبني البرامج التي تستهدف تأسيس أجيال من الأبطال الواعدين، وتمكينهم من المهارات والقدرات التنافسية، لرفع علم دولة الإمارات في البطولات الخارجية.