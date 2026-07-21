حسين شوقي يهدي الإمارات ذهبية آسيوية السباحة في بانكوك



واصل سباح منتخب الإمارات، حسين شوقي، تألقه في بطولة آسيا الثانية عشرة للفئات العمرية للسباحة، المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعدما توج بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر حرة، ليضيف إنجازاً قارياً جديداً إلى رصيده، ويؤكد مكانته بين أبرز سباحي آسيا.



وجاء التتويج بعد أيام قليلة من إحراز حسين شوقي الميدالية الفضية في سباق 50 متر فراشة، والتي كانت أولى ميداليات الإمارات في البطولة، قبل أن يختتم مشاركته بأفضل صورة ممكنة بإهداء الإمارات الميدالية الذهبية في سباق السرعة.



ويعد هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة النجاحات التي يحققها السباح الإماراتي على المستوى القاري، في ظل المستويات المميزة التي قدمها طوال منافسات البطولة، ليؤكد التطور الكبير الذي تشهده السباحة الإماراتية في الفئات العمرية.



وقال عبدالله الوهيبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية ورئيس البعثة: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وللرياضة الإماراتية هذا الإنجاز القاري الجديد، ونهنئ البطل حسين شوقي على الأداء المميز الذي توج بالميدالية الذهبية بعد منافسات قوية مع نخبة سباحي آسيا».



وأضاف: «هذا الإنجاز ثمرة العمل المشترك بين اللاعب والجهازين الفني والإداري، ويؤكد أن برامج إعداد المنتخبات الوطنية تسير في الاتجاه الصحيح، كما نثمن جهود جميع أفراد بعثة المنتخب الذين قدموا صورة مشرفة عن الرياضة الإماراتية، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة».



وكان منتخب الإمارات قد شارك في البطولة بسبعة سباحين هم: حسين شوقي، حمد الشحي، عبدالله العامري، سيف جمعان، محمد اليماحي، سيف اليماحي، ويارا المهيري، وترأس البعثة عبدالله الوهيبي، وضمت الجهاز الفني مروان الحتاوي مديراً فنياً، وطلال العلي مدرباً للمنتخب، إلى جانب نعومي برناديت إدارية منتخب السيدات.



ومن المقرر أن تعود بعثة منتخب الإمارات إلى الدولة غداً الأربعاء، عقب ختام منافسات السباحة في البطولة، بعد مشاركة ناجحة توجها حسين شوقي بحصد ميداليتين آسيويتين، ذهبية في سباق 50 متر حرة، وفضية في سباق 50 متر فراشة، ليختتم المنتخب مشاركته بإنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية.