«صيف دبي».. فعاليات رياضية مشوقة



تواصل مفاجآت صيف دبي 2026 تقديم برنامج حافل بالتجارب والعروض والفعاليات التي تمنح السكان والزوار المزيد من الأسباب للاستمتاع بموسم الصيف في مختلف أنحاء المدينة

ويواصل دبي مولاثون فعالياته طوال موسم الصيف، محولاً مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي إلى مسارات داخلية آمنة مخصصة للمشي والجري يومياً، وذلك من الساعة 7 - 10 صباحاً، حتى 15 سبتمبر.



وتوفر هذه المبادرة المجتمعية المجانية للسكان والزوار وسيلة مريحة للحفاظ على نشاطهم البدني، واتباع نمط حياة صحي، والاستمتاع بتجربة رياضية داخلية بعيداً عن حرارة الصيف.



وضمن حملة «اجعلوه صيفاً لا يُنسى» في دبي فستيفال سيتي مول، يتيح تحدي «دبي مولاثون × بلو» للمشاركين فرصة تتبع عدد خطواتهم أسبوعياً والدخول في منافسة للفوز بـ 5,000 نقطة بلو. ويتم اختيار فائز واحد كل أسبوع بناءً على أعلى عدد تراكمي من الخطوات المسجلة خلال فترة التحدي.



ويواصل عالم دبي للرياضة (Dubai Sports World) تقديم تجربة رياضية صيفية استثنائية داخل مركز دبي التجاري العالمي، مع استمرار النسخة السادسة عشرة من أطول وجهة رياضية داخلية في المدينة حتى 25 أغسطس.



وتوفر الوجهة، التي تتميز بمرافق مكيفة بالكامل، لعشاق الرياضة من مختلف الأعمار والمستويات فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل كرة القدم، وكرة السلة، والكريكيت، والريشة الطائرة، والتنس.



وفي 22 يوليو، يستضيف عالم دبي للرياضة أيضاً «كأس الأبطال» (The Heroes Cup)، وهو مهرجان رياضي يقام ليوم واحد احتفاءً بعمّال التوصيل، والعاملين في قطاع النقل، والعاملين في الخدمات الأساسية، من خلال منافسات في كرة القدم والكريكيت، بما يعزز روح المشاركة المجتمعية ويجمع مختلف فئات المجتمع تحت مظلة الرياضة.



ويدعو ابن بطوطة مول، التابع لـ دبي ريتيل، الجميع إلى المشاركة في تحدي 12 ألف خطوة، داخل المول.