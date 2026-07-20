نجاح كبير لبطولة الإمارات الفردية للفئات السنية



أسدل الستار على منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للفئات السنية تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة (المفتوحة والإناث)، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج ضمن أجندة مسابقات الموسم المحلي، واستضافها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بمشاركة 152 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف أندية الدولة.



وشهد اليوم الختامي حضور عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وإبراهيم جلال البلوشي، الأمين العام لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وعدد من الشخصيات الرياضية، حيث قاموا بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات.



وفي منافسات تحت 12 سنة للأولاد، توج عبادو شون أدريش، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بالميدالية الذهبية برصيد 8.5 نقاط، وجاء محمد المعيني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما حل زميله صقر خميس في المركز الثالث بالرصيد نفسه.



وفي فئة تحت 12 سنة للإناث، أحرزت جوليزادة أسينا، لاعبة نادي كلباء، الميدالية الذهبية بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ونالت مريم خليفة القبيسي، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الميدالية الفضية برصيد 7 نقاط، فيما جاءت حفصة عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثالث برصيد 6.5 نقاط.



وفي فئة تحت 14 سنة للأولاد، توج راشد حسين الحمادي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، باللقب برصيد 6.5 نقاط، وحصل زميله سلطان المهيري على الميدالية الفضية برصيد 5.5 نقاط، فيما نال سلطان الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الميدالية البرونزية برصيد 4.5 نقاط.



أما في منافسات تحت 14 سنة للإناث، فقد توجت الريم الحمادي، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، باللقب برصيد 6 نقاط، وجاءت آمنة صقر المري، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، في المركز الثاني، فيما حلت ميرة صقر المري في المركز الثالث برصيد 5.5 نقاط.



وفي فئة تحت 16 سنة للأولاد، فاز محمد شيان، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالمركز الأول برصيد 6.5 نقاط، وجاء عامر سعيد اليليلي، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما حل فهد عبدالعزيز آل علي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ثالثاً.



وفي منافسات تحت 16 سنة للإناث، توجت شمة خلفان السويدي، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، باللقب برصيد 3.5 نقاط، تلتها فاطمة محمد راشد، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، برصيد 3 نقاط، ثم ريم الجسمي في المركز الثالث برصيد 2.5 نقطة.



وفي فئة تحت 18 سنة للأولاد، أحرز حمد شعيب، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، اللقب برصيد 5 نقاط، وجاء زميله سافين خان في المركز الثاني، فيما نال عبدالله عتيق الرميثي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الميدالية البرونزية برصيد 4 نقاط.



وفي منافسات تحت 18 سنة للإناث، توجت موزة ناصر الشامسي، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالمركز الأول برصيد 6 نقاط، وجاءت عهود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط، فيما حلت ميرة عيدروس، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.



وفي فئة تحت 20 سنة للشباب، فاز خليفة خالد، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالميدالية الذهبية برصيد 3 نقاط، وجاء غيث سعيد النعيمي في المركز الثاني، فيما حل محمد عبدالرحمن العوضي، لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، في المركز الثالث برصيد نقطتين.



وفي منافسات تحت 20 سنة للشابات، توجت زينب درويش المعمري باللقب برصيد 3.5 نقاط، وحلت عنود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما نالت أحلام راشد، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، الميدالية البرونزية برصيد 2.5 نقطة.



من جانبه أكد عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، وشهدت مستويات متميزة من اللاعبين واللاعبات، بما يعكس التطور المستمر لقاعدة الشطرنج في الدولة، كما أن المنافسات أفرزت العديد من المواهب الواعدة القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية.



وأضاف: «يواصل الاتحاد تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف وصقل المواهب من خلال تنظيم البطولات المحلية على مدار الموسم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات في البطولات الخليجية والعربية والقارية والدولية».



ووجّه الحمادي الشكر إلى نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على استضافة البطولة، مشيداً بحسن التنظيم والتعاون الكبير الذي أسهم في نجاح الحدث، كما أثنى على جهود الحكام واللجان المنظمة والأندية المشاركة، مؤكداً أن هذه البطولات تمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي.