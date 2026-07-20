فوكس يقتنص أول ألقابه الكبرى في «جولة دي بي ورلد» للغولف



حقق اللاعب ريان فوكس، أول لقب بطولة كبرى في مسيرته، وذلك بفوزه بالنسخة الـ 154 لبطولة بريطانيا المفتوحة، التي اختتمت الأحد في نادي رويال بيركديل للغولف، في ساوثبورت بانجلترا، وتعد رابع البطولات الكبرى «الجراند سلام» جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، ونجح النيوزلندي فوكس، في إنهاء المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل، مستفيداً من تحقيقه ضربة «بيردي» عند الحفرة الأخيرة، ليكسب 1665 نقطة، ويقتحم قائمة العشر الأوائل «التوب 10» في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» الصادر اليوم الاثنين، إذ بات يحتل المركز الخامس بإجمالي رصيد يبلغ 2042 نقطة.



ويُعد هذا الفوز الخامس لفوكس في جولة دي بي ورلد، والأول بلقب بطولة كبرى في مشاركته رقم 29 في إحدى البطولات الأربع الكبرى، منها المشاركة عشر مرات في بطولة بريطانيا المفتوحة تحديداً، كما أنه كسب جائزة مالية 3,2 ملايين دولار أمريكي.



على صعيد آخر، حقق الإيطالي ستيفانو ماتزولي لقب بطولة كوراليس بونتاكانا التي أقيمت في جمهورية الدومينيكان بالتزامن مع بطولة بريطانيا المفتوحة. وأنهى ماتزولي المنافسات برصيد 20 ضربة تحت المعدل، ليكسب 585 نقطة، ويتقدم في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى المركز 39 برصيد 809 نقطة.



ومن المقرر أن تقام التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد في دولة الإمارات العربية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.