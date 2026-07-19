حسين شوقي يمنح الإمارات فضية بطولة آسيا للسباحة



أهدى سباح منتخب الإمارات، حسين شوقي، الدولة أولى ميدالياتها في بطولة آسيا الثانية عشرة للفئات العمرية للسباحة، المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك حتى 21 يوليو 2026، بعدما توج بالميدالية الفضية في سباق 50 متراً فراشة، مسجلاً زمناً بلغ 24.50 ثانية.



وجاء الإنجاز في ثاني أيام منافسات البطولة، ليؤكد الحضور الإماراتي المميز على الساحة القارية، ويعكس التطور المتواصل الذي تشهده السباحة الإماراتية على مستوى الفئات العمرية، في ظل برامج الإعداد والاحتكاك بالمستويات الآسيوية المتقدمة.



ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بسبعة سباحين هم حسين شوقي، حمد الشحي، عبدالله العامري، سيف جمعان، محمد اليماحي، سيف اليماحي، ويارا المهيري، ضمن خطة اتحاد الإمارات للرياضات المائية لإعداد المنتخبات الوطنية وصقل المواهب عبر المشاركة في أبرز البطولات القارية.



ويترأس بعثة المنتخب عبدالله الوهيبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، بينما يضم الجهاز الفني مروان الحتاوي، مديراً فنياً، وطلال العلي، مدرباً للمنتخب، إلى جانب نعومي برناديت، إدارية منتخب السيدات.