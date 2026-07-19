انطلاق منافسات بطولة مجلس المرخانيه للشطرنج في العين



انطلقت منافسات بطولة مجلس المرخانية للشطرنج ضمن فعاليات «صيف المجالس 2026»، بحضور سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وذلك ضمن البطولة المجتمعية للشطرنج، التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة ومجلس أبوظبي الرياضي، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.



وتُعد بطولة مجلس المرخانية أولى محطات البطولة المجتمعية للشطرنج، التي تشمل أربع بطولات، تُقام في مجالس المرخانية والعالية والخبيصي والشويب، في إطار مخيم «صيف المجالس 2026»، بهدف نشر رياضة الشطرنج، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع لممارسة إحدى أبرز الرياضات الذهنية.



وتأتي هذه المبادرة للعام الثاني على التوالي ضمن الشراكة بين نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ومجالس أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، تأكيدًا على نجاح النسخة الأولى، واستمرار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الشطرنج في المجتمع، واكتشاف المواهب، وتعزيز قيم التفكير والإبداع، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية الهادفة.