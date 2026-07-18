هيئة تنمية المجتمع في دبي تعزز ثقافة العمل التطوعي في «دبي مولاثون»



انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في بناء مجتمع أكثر تلاحماً ومشاركة، شاركت هيئة تنمية المجتمع في دبي في فعاليات مبادرة «دبي مولاثون» التي أُقيمت في سيتي سنتر مردف، بمشاركة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، بما يعكس الدور المتنامي للعمل التطوعي في دعم المبادرات المجتمعية، وجهود الهيئة في ترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية.



وشهدت الفعالية حضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومعالي علوي الشيخ، مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، بما يجسد تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الصحة وجودة الحياة، وترسيخ ثقافة التطوع باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة.



تطوع يصنع الأثر



وأسهم المتطوعون في إنجاح الفعالية من خلال تنظيم الأنشطة، واستقبال المشاركين، وإدارة مسارات المشي، وتقديم الدعم والإرشاد، بما يعكس جاهزية الكوادر التطوعية وارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي كشريك رئيس في إنجاح المبادرات المجتمعية.



وأكدت ريم العوابد، مدير إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن العمل التطوعي يمثل أحد أهم روافد التنمية المجتمعية، وقالت: «تعكس المشاركة الواسعة للمتطوعين في»دبي مولاثون«قيم العطاء والانتماء التي يتميز بها مجتمع الإمارات، وتجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك. فكل مساهمة تطوعية تمثل قيمة مضافة للمجتمع، وتعكس وعياً متنامياً بأهمية المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك».



وأضافت العوابد: «تحرص هيئة تنمية المجتمع في دبي على توفير الفرص التي تمكّن أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في المبادرات المجتمعية، انطلاقاً من إيمانها بأن التطوع ثقافة مجتمعية وأسلوب حياة يعزز روح المسؤولية والانتماء، ويسهم في بناء شراكات مستدامة تدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وتعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل المجتمعي والتطوعي، حيث تتيح الهيئة للراغبين التسجيل للمشاركة التطوعية في مبادرة «دبي مولاثون» عبر تطبيق «دبي الآن».



شراكات مجتمعية فاعلة



وشهدت المبادرة مشاركة متطوعين من عدد من الجهات الحكومية، شملت مجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وشرطة دبي، ومحاكم دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى جانب عدد من الفرق التطوعية، هي فريق اسعفني التطوعي، وفريق أسعد شعب التطوعي، وفريق اقرأ واستمتع التطوعي، وفريق عباقرة التطوعي، وفريق بصمة خير التطوعي، وفريق الإمارات لرعاية وبر الوالدين التطوعي، إضافة إلى طلبة كليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وجمعية دبي الخيرية، بما يجسد تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في دعم المبادرات المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء.



ويأتي هذا الحضور امتداداً لجهود هيئة تنمية المجتمع في ترسيخ ثقافة التطوع، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة، ويكرّس مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل المجتمعي وجودة الحياة.