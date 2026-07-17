منتخب الإمارات يستهل بطولة آسيا للجوجيتسو بتسع ميداليات في منافسات الرجال



استهل منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشواره في النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجوجيتسو بإحراز 9 ميداليات في منافسات الرجال، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية، خلال اليوم الافتتاحي للبطولة المقامة في صالة «ألماتي أرينا» بمدينة ألماتي الكازاخستانية حتى 19 يوليو الجاري.



وتحظى مشاركة منتخب الكبار بأهمية خاصة في مسيرة جوجيتسو الإمارات، إذ تمثل هذه الفئة أعلى درجات التنافس القاري، وتضع حصيلة منظومة الإعداد أمام اختبار مباشر مع نخبة لاعبي آسيا. ودخل المنتخب المنافسات بصفته حامل اللقب، بعد تصدره فئة الكبار في النسخة التاسعة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، مستنداً إلى قائمة تضم مجموعة من أبرز نجوم اللعبة وأكثرهم خبرة في المحافل الدولية.



وأحرز عمر السويدي ذهبية وزن تحت 56 كجم، وخالد الشحي ذهبية وزن تحت 62 كجم، وراشد الهيمني ذهبية وزن فوق 94 كجم. ونال راشد الشحي فضية وزن تحت 56 كجم، وعمر الفضلي فضية وزن تحت 69 كجم، ومهدي العولقي فضية وزن تحت 77 كجم، وعمار الحوسني فضية وزن تحت 94 كجم، وهزاع فرحان فضية وزن فوق 94 كجم، فيما أحرز سعيد الكبيسي برونزية وزن تحت 85 كجم.



وفرض لاعبو المنتخب حضورهم في مختلف الأوزان، وبلغوا الأدوار الحاسمة أمام نخبة من أبرز لاعبي القارة، ليضعوا الإمارات منذ اليوم الأول في موقع قوي للمنافسة على صدارة الترتيب العام.



وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، أن الدعم الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة أسهم في بناء مسار متكامل لإعداد اللاعبين، يبدأ من الفئات العمرية ويقود أفضل العناصر إلى المنتخب الأول.



وقال: «يمثل منتخب الكبار المحصلة الأهم لهذا المسار، إذ تجمع منافساته نخبة لاعبي القارة، وتضع الخبرة والجاهزية والقدرة على الحسم تحت الاختبار المباشر. ودخلنا البطولة بصفتنا حاملي اللقب، ما يرفع سقف التحدي ويجعل كل نزال مؤثراً في موقع المنتخب ضمن الترتيب العام».



وأضاف: «منحتنا نتائج اليوم بداية إيجابية، ويبقى هدفنا تثبيت هذا الحضور في بقية المنافسات. نريد أداءً مستقراً في مختلف الأوزان، وقدرة على تحويل الفرص إلى انتصارات، حتى نرسّخ ريادتنا القارية».



من جانبه، أوضح ياسر محمد القبيسي، رئيس قسم المنتخبات الوطنية بالاتحاد، أن الجهاز الفني بنى استعداداته على الجاهزية الفعلية للاعبين ومتطلبات كل وزن، مع إعداد أكثر من سيناريو لمواجهة اختلاف أساليب المنافسين.



وقال القبيسي: «تضيق الفوارق في منافسات الكبار، ويصبح القرار في اللحظة المناسبة عاملاً حاسماً. ركزنا خلال الإعداد على السيطرة على إيقاع النزال، وجودة الانتقال بين الوضعيات، وإدارة النتيجة والزمن، والقدرة على تعديل الخطة أثناء المواجهة. وأظهر اللاعبون مستوى جيداً في هذه العناصر، لا سيما في النزالات التي احتاجت إلى الصبر ودقة التنفيذ حتى اللحظات الأخيرة».

وأضاف: «أكدت نزالات اليوم جاهزية اللاعبين وقدرتهم على تنفيذ الخطط بكفاءة، وسنبني على هذه البداية للمحافظة على قوة الأداء ومواصلة المنافسة على صدارة البطولة».



وقال عمر السويدي، المتوج بالميدالية الذهبية في وزن تحت 56 كجم: «دخلت البطولة بثقة مصدرها الإعداد، وحرصت على تحويل هذه الثقة إلى قرارات صحيحة داخل البساط. حافظت على هدوئي حين اشتد الضغط، ولم أتسرع في طلب الحسم. هذه الذهبية لبلادي، وستكون دافعاً لي لرفع مستوى عملي في الاستحقاقات المقبلة».



واقتصر برنامج اليوم الافتتاحي على منافسات الرجال في جميع الأوزان، فيما تتواصل منافسات النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجوجيتسو السبت مع منافسات السيدات.