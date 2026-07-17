منتخب كرة السلة يشارك في البطولة العربية بمصر استعداداً للتصفيات الآسيوية



أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة، مشاركة المنتخب الوطني الأول للرجال في البطولة العربية للمنتخبات، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 16 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من المنتخبات العربية.



وتأتي المشاركة العربية في إطار تحضير منتخبنا الوطني لخوض منافسات المجموعة الأولى ضمن النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس المقبل.



وقال راشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، إن 20 لاعباً انتظموا في التجمع الداخلي الحالي بدبي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن حبيب، مشيراً إلى أن المعسكر يستمر حتى موعد السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية.



وأضاف أن برنامج الإعداد يتضمن المشاركة في البطولة العربية، يعقبها معسكر خارجي في صربيا يستمر حتى انطلاق منافسات التصفيات الآسيوية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.



ويشارك منتخب الإمارات في منافسات المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا، التي تستضيفها صالة شباب الأهلي في دبي، إلى جانب منتخبات الكويت وسلطنة عُمان والبحرين ونيبال، وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد بإجمالي 10 مباريات، على أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى النافذة الثانية التي تضم 12 منتخباً.