الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في سلسلة «الألعاب الإقليمية» بالقاهرة

يشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في المرحلة الثانية من سلسلة الألعاب الإقليمية العاشرة - «رياضات الأداء» بالقاهرة سبتمبر المقبل، تعقبها مشاركة أخرى في سلطنة عمان أكتوبر المقبل، وشهر نوفمبر بالمملكة العربية السعودية وصولاً إلى استضافتها في دولة الإمارات ديسمبر المقبل.



وأكد طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أن المشاركة في القاهرة تتضمن منافسات رفعات القوة، والفروسية والجمباز الإيقاعي والفني، بينما تشهد الفعاليات المقررة في سلطنة عمان ألعاب المضرب وتشمل كرة الطاولة والريشة الطائرة، والغولف والتنس الأرضي.



وأضاف طلال الهاشمي: إن المنافسات في السعودية ستشهد إقامة الألعاب الجماعية لكرة السلة 3 في 3، وكرة القدم وكرة الطائرة والبوتشيا،«ذكور وإناث»، بينما تحتضن دولة الإمارات رياضات السباحة، والدراجات الهوائية وألعاب القوى، بما يتماشى مع أهداف تعزيز التعاون العربي، وإبراز قصص النجاح الملهمة لأبطال الأولمبياد الخاص.



وأثنى الهاشمي على المستويات المميزة لمنتخب الإمارات لكرة القدم الموحدة، والأداء التنافسي العالي، وحصوله على المركز الرابع ضمن المجموعة الثانية «B»، في منافسات كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص - باريس 2026، خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو الجاري، وقال إنه يجسد التطور اللافت في الرياضة الموحدة بالدولة، والقدرات العالية لمواجهة المنتخبات العالمية.



وأوضح أن بطولة العالم تقام كل عامين، آملاً أن تكون المشاركة التالية في النسخة المقبلة والمقررة عام 2028، بجمهورية الباراغواي، إيجابية، بأفضل المستويات التنافسية، لاسيما أن منتخبنا الوطني أظهر خلال الفترة الماضية مرحلة كبيرة من التطور تمكنه من مواجهة الفرق العالمية، إضافة إلى القيمة التي تمثلها البطولة في تعزيز الأثر الإيجابي للرياضة الموحدة لتمكين أصحاب الهمم، وترسيخ قيم الدمج المجتمعي والعمل الجماعي.