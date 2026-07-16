إشادة دولية ومنافسات قوية في بطولة الإمارات للشطرنج



تواصلت منافسات بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة «المفتوحة والإناث»، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج ضمن أجندة مسابقات الموسم المحلي، ويستضيفها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بمشاركة 152 لاعباً ولاعبة، يمثلون مختلف أندية الدولة.



وشهد اليوم الثاني حضور أكاكي إياشفيلي، رئيس لجنة الفعاليات ورئيس لجنة التفتيش على المنشآت العالمية في الاتحاد الدولي للشطرنج، الذي افتتح الجولة الثالثة، إلى جانب الدكتور عبدالله علي آل بركت، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج ورئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وعدد من الشخصيات الرياضية.



وأكد أكاكي إياشفيلي أن البطولة تمثل نموذجاً متميزاً للبطولات التي تجمع بين الجودة التنظيمية والمستوى الفني المرتفع، مؤكداً أن ما شاهده من تنافس بين اللاعبين يعكس حجم التطور، الذي تشهده الشطرنج الإماراتية والاهتمام الكبير بإعداد أجيال جديدة قادرة على المنافسة على الساحة الدولية.



وأضاف أن الاتحاد الدولي يتابع باهتمام كبير النهضة، التي تشهدها دولة الإمارات في رياضة الشطرنج خلال السنوات الماضية، سواء من خلال استضافة البطولات الدولية والقارية أو الاستثمار في تطوير اللاعبين والحكام والمنظمين، وهو ما جعل الإمارات واحدة من أبرز الدول المساهمة في نشر اللعبة وتطويرها على مستوى العالم.



وأشاد بنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، واصفاً إياه بأنه صرح عالمي في رياضة الشطرنج، ومن أفضل أندية الشطرنج على مستوى العالم، لما يمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية كبيرة، تؤهله لاستضافة أكبر البطولات والأحداث العالمية،وفق أعلى المعايير الدولية.



وأثنى إياشفيلي على المستوى المتميز لطاقم حكام البطولة، مؤكداً أنهم يقدمون أداء احترافياً يتسم بالدقة والحيادية، بما يسهم في نجاح المنافسات وخروجها بالصورة التي تليق بمكانة دولة الإمارات على خريطة الشطرنج العالمية.



وعلى صعيد النتائج شهدت فئة تحت 12 سنة للأولاد صراعاً قوياً على الصدارة، حيث تقاسم المركز الأول محمد المعيني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعبادو شون أدريش، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بعدما حقق كل منهما العلامة الكاملة، فيما اشتدت المنافسة خلفهما بتقارب كبير في النقاط، وفي فئة الإناث تقاسمت جوليزادة أسينا، لاعبة نادي كلباء، ومريم القبيسي، لاعبة نادي أبوظبي الصدارة، مع استمرار المنافسة بين عدد من اللاعبات على المراكز الأولى.



وفي فئة تحت 14 سنة للأولاد تقاسم الصدارة سلطان الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وراشد حسين الحمادي، وسلطان أحمد المهيري من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فيما انفردت الريم الحمادي، لاعبة نادي أبوظبي، بصدارة فئة الإناث بالعلامة الكاملة، تلتها ميرة صقر المري، لاعبة نادي دبي للشطرنج، وروضة العفيفي، لاعبة نادي أبوظبي.



وشهدت منافسات تحت 16 سنة للأولاد تساوي خمسة لاعبين في الصدارة، هم عامر سعيد ومحمد يوسف العلي من نادي الفجيرة، وخليفة البلوشي من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ومحمد شيان وسلطان الزرعوني من نادي الشارقة، بينما تصدرت ريم الجسمي، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، منافسات الإناث.



وفي فئة تحت 18 سنة تقاسم حمد الكف وسافين سفرالله خان، لاعبا نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، صدارة منافسات الأولاد، فيما تساوت زينب محمد خالد، لاعبة نادي دبي للشطرنج، مع موزة الشامسي، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في صدارة منافسات الإناث بالعلامة الكاملة.



أما في فئة تحت 20 سنة فتقاسم خليفة خالد، لاعب نادي الفجيرة وغيث النعيمي، لاعب نادي الشارقة، صدارة منافسات الشباب، بينما تصدرت عهود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وزينب درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات الشابات، لتبقى جميع الفئات مفتوحة على مزيد من الإثارة مع استمرار الجولات المقبلة.