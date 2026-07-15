القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تشارك في مبادرة «دبي مولاثون»

شاركت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي في مبادرة «دبي مولاثون»، التي انطلقت بتوجيهات ورعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والهادفة إلى تحويل المراكز التجارية في الإمارة إلى مسارات رياضية للمشي والجري في فصل الصيف.



من جانبه، صرح الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي قائلاً: تأتي مشاركة رجال الدفاع المدني في هذا اليوم امتداداً لمشاركاتهم المتواصلة منذ انطلاق مبادرة «دبي مولاثون» في مختلف المراكز التجارية المعتمدة ضمن المبادرة، تأكيداً على الأهمية التي توليها القيادة العامة للدفاع المدني بدبي لتبني نمط حياة صحي ونشط، وترسيخاً لثقافة ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة. كما تؤكد هذه المشاركة أن اللياقة البدنية تمثل ركيزة أساسية لرجال الإطفاء، وتسهم في تعزيز كفاءتهم وجاهزيتهم البدنية، بما ينعكس على قدرتهم على أداء مهامهم الميدانية بكفاءة واقتدار.



