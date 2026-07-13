اتحاد الدراجات يتعاقد مع المدرب الأسترالي ميلفين استعداداً لبطولة العالم والآسياد



أعلن اتحاد الإمارات للدراجات التعاقد مع المدرب الأسترالي إيان كريك ميلفين لقيادة المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة الاتحاد لتعزيز الجهاز الفني والاستعانة بالخبرات العالمية، استعداداً للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للشباب للدراجات (الطريق) في كندا، ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان.



ويواصل الاتحاد تنفيذ برنامج إعداد متكامل للمنتخبات الوطنية من خلال معسكر خارجي يقام في إيطاليا وبلجيكا خلال الفترة من 6 يوليو إلى 13 سبتمبر، برئاسة محمد بن شفيع مدير المنتخبات الوطنية ورئيس البعثة، ويتضمن برنامجاً فنياً وبدنياً مكثفاً، إلى جانب المشاركة في عدد من سباقات الطريق والمضمار، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك مع نخبة من الدراجين الأوروبيين.



ويضم المعسكر في مرحلته الحالية الدراجين أحمد المنصوري، وسعيد حبش، وعبدالعزيز الهاجري، ومحمد العليلي، وسيف الغاوي، على أن ينضم في المرحلة التالية محمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، وحارب المرزوقي، وسلطان الحمادي، لاستكمال برنامج الإعداد حتى موعد البطولات.



ومن المقرر أن يشارك منتخب الشباب في بطولة العالم للشباب للدراجات (الطريق)، التي تستضيفها كندا خلال الفترة من 13 إلى 29 سبتمبر، ويمثل الإمارات كل من سيف الغاوي، ومحمد العليلي، وسلطان الحمادي، وحارب المرزوقي.



كما يستعد منتخب الكبار للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، بوفد يضم نحو 12 لاعباً ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات.

ويأتي التعاقد مع المدرب الأسترالي ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للدراجات الهادفة إلى تطوير الأداء الفني للمنتخبات الوطنية، ورفع جاهزية اللاعبين واللاعبات للمنافسة في المحافل القارية والعالمية، بما يعزز حضور الدراجة الإماراتية ويواكب طموحاتها في تحقيق نتائج مميزة خلال المرحلة المقبلة.