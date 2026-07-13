توم كيم يتألق في «سلسلة النخبة» من «السباق إلى دبي» للغولف



حقق الكوري الجنوبي توم كيم، لقب بطولة جينيسيس أسكتلندا المفتوحة، ثالث بطولات سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم في جولة دي بي ورلد للغولف، وذلك مع دخول المنافسات التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» منعرجاً مهماً ضمن مساعي نجوم العالم على حجز المقاعد المؤهلة إلى نهائيات الموسم المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي ودبي على التوالي في نوفمبر المقبل.



ويضم موسم جولة دي بي ورلد، خمس بطولات ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة، والتي لا تقل جوائزها المالية عن 9 ملايين دولار أمريكي، وتفتخر دولة الإمارات العربية باحتضان 3 منها سنوياً، حيث أقيمت في يناير الماضي منافسات بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف، وتقام في نهاية الموسم بطولتا أبوظبي، خلال الفترة من 5 إلى نوفمبر المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد دبي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر أيضاً. فيما تضم القائمة إلى جانب بطولة جينيس أسكتلندا المفتوحة، بطولة بي إم دبليو بي جي أيه البريطانية التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر المقبل.



وجاءت فرحة الكوري كيم مضاعفة عندما حسم الفوز بتحقيقه إجمالي 17 ضربة تحت المعدل، ليحصد لقبه الأول في مسيرته في جولة دي بي ورلد.



وشهدت المنافسات توقفاً خلال الجولة الثالثة بسبب الضباب الكثيف، قبل أن يستأنف عدداً من اللاعبين إكمال الجولتين الثالثة والرابعة في اليوم الختامي، وهو ما أثر على الإيرلندي روري ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، الذي تراجع من مقدمة الترتيب، لينتهي به المطاف في المركز السابع برصيد 12 ضربة تحت المعدل.



واستفاد الأسترالي مين لي، من حلوله بالمركز الثاني في البطولة، ليحصد 889 نقطة، وتتقدم إلى المركز 13 في التصنيف العالمي الصادر الاثنين لمنافسات «السباق إلى دبي»، بعدما رفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1164 نقطة.



على صعيد آخر، اختتمت أيضاً الاثنين، منافسات بطولة إيسكو، التي أقيمت في ولاية كنتاكي الأمريكية، وشهدت فوز اللاعب الأمريكي ستيفن فيسك، الذي احتاج إلى خوض 3 جولات فاصلة للتفوق بفارق ضربة واحدة على الكندي تايلور بيندريث، بعد تساويهما برصيد 16 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسية للبطولة.



ومن المقرر أن تقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.