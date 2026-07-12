نجاح كبير في اليوم الأول من بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في ريو دي جانيرو

شهد اليوم الأول من منافسات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، التي تقام برعاية مجموعة إيدج، نجاحاً كبيراً وسط مشاركة واسعة من نخبة اللاعبين واللاعبات، وحضوراً جماهيرياً لافتاً ملأ مدرجات صالة «أرينا كاريوكا 1»، في مشهد عكس المكانة المتنامية للبطولة على الساحة العالمية.



وشهدت المنافسات إقامة نزالات فئات الأطفال، والناشئين، واليافعين من البنين والبنات، إلى جانب منافسات فئة الأساتذة للرجال والسيدات من حملة الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء، حيث اتسمت النزالات بمستويات فنية عالية وروح تنافسية كبيرة، في ظل مؤازرة جماهيرية واسعة، ولا سيما من أولياء الأمور الذين حرصوا على دعم أبنائهم طوال مجريات المنافسات.



وأكد محمد زيد، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولة واصلت تأكيد مكانتها كإحدى أبرز المحطات العالمية لرياضة الجوجيتسو، مشيراً إلى أن النجاح التنظيمي والجماهيري الذي تحقق في اليوم الأول يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها البطولة لدى الرياضيين وعائلاتهم.



وقال: نشعر بفخر كبير بما شهدناه في اليوم الأول من حضور جماهيري مميز، حيث امتلأت المدرجات منذ الساعات الأولى للمنافسات، وكان الدعم الكبير الذي قدمه أولياء الأمور لأبنائهم أحد أبرز المشاهد التي عكست قيمة البطولة وأهميتها، هذه الثقة التي تحظى بها أبوظبي جراند سلام حول العالم تمثل حافزاً لنا للاستمرار في تقديم أفضل تجربة ممكنة للاعبين والجماهير، كما تؤكد نجاح رؤية أبوظبي في نشر رياضة الجوجيتسو وتطويرها على المستوى الدولي.



وتتواصل البطولة غداً بإقامة منافسات فئتي الهواة للرجال والسيدات من حملة الأحزمة البيضاء والزرقاء، إلى جانب منافسات المحترفين للرجال والسيدات من حملة الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء، وذلك في ختام محطة ريو دي جانيرو، ثاني جولات موسم بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو 2026 ـ 2027.