الرباط تستضيف معسكر «اتحاد الغولف» استعداداً للاستحقاقات المقبلة في أغسطس

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف إقامة المعسكر السنوي لمنتخبات البنين والفتيات في المملكة المغربية الشقيقة، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات، إلى جانب عدد من العناصر الواعدة من صغار السن الذين يمثلون قاعدة المستقبل للعبة، ويأتي ذلك في إطار خططه الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء برياضة الغولف في دولة الإمارات، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المحلية والخارجية.

يقام المعسكر خلال الفترة من 3 إلى 22 أغسطس المقبل في مدينة الرباط، بمشاركة 20 فرداً، برئاسة اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي رئيس الاتحاد، يرافقه وفد إداري مكون من خالد الشامسي الامين العام للاتحاد وسعيد المالك رئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد وسالم بن دسمال عضو مجلس الاداره وأكرم سكيك مدير الاتحاد، والفريق الفني الذي يضم عدد من المدربين و20 لاعب ولاعبة، وذلك ضمن برنامج إعداد متكامل يهدف إلى رفع المستوى الفني والبدن

وأكد الاتحاد حرصه على تنظيم هذا المعسكر في المملكة المغربية، لما توفره من مقومات فنية ومناخية متميزة، إلى جانب جودة الملاعب والبنية التحتية الرياضية ودعم الاتحاد المغربي لاتحاد الامارات من حيث توفير الملاعب والتسهيلات.

كما يتضمن برنامج المعسكر تدريبات فنية مكثفة، إلى جانب إقامة مباريات ودية مع الفرق والمنتخبات المشاركة في المعسكرات المقامة بمدينة الرباط، بما يمنح لاعبي ولاعبات الإمارات فرصاً أكبر للاحتكاك بمستويات فنية مختلفة، واكتساب الخبرات التنافسية، وتقييم الجوانب الفنية والبدنية قبل خوض المنافسات الرسمية.

من جهته، أكد سعيد المالك، أن المعسكر يمثل إحدى الركائز الأساسية في برنامج إعداد المنتخبات الوطنية، وقال: يأتي المعسكر ترجمةً لرؤية مجلس إدارة الاتحاد في الاستثمار باللاعبين واللاعبات، والعمل على إعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في مختلف المشاركات الإقليمية والقارية والدولية، ونحرص على أن يحقق المعسكر جميع الأهداف الفنية والتطويرية المنشودة من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة، وبرنامج إعداد متوازن يجمع بين التدريب والاحتكاك التنافسي.

وأضاف: إن اختيار المملكة المغربية لإقامة هذا المعسكر لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة النجاحات الكبيرة التي حققتها المعسكرات السابقة، وما توفره من ظروف مثالية تساعد على تطوير مهارات اللاعبين، سواء من أعضاء المنتخبات الوطنية أو من العناصر الواعدة التي تمثل مستقبل اللعبة، كما أن المباريات الودية التي سيخوضها اللاعبون مع الفرق والمنتخبات المتواجدة في مكان المعسكر ستمنحهم خبرات عملية مهمة، وتسهم في رفع جاهزيتهم قبل الاستحقاقات المقبلة.»

واختتم تصريحه، مؤكداً على أن اتحاد الإمارات للغولف برئاسة اللواء عبد الله السيد الهاشمي سيواصل تنفيذ برامجه التطويرية وفق رؤية واضحة تهدف إلى إعداد أجيال جديدة من اللاعبين واللاعبات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة رياضة الغولف إقليمياً ودولياً، من خلال الاستثمار في المواهب، وتوفير أفضل برامج الإعداد والتأهيل، بما يحقق تطلعات الاتحاد ويواكب طموحات الرياضة الإماراتية.