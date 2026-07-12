عمران الحوسني وروضة السركال وسيف آل علي أبطال «الإمارات للشطرنج»



اختتمت السبت منافسات بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي نظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 204 لاعبين ولاعبات من مختلف أندية الدولة، في ختام شهد منافسات قوية حتى الجولة الأخيرة.



وحضر مراسم الختام وتتويج الفائزين عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وخالد محمد الخوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسعيد يوسف شكري، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، وخليفة المزروعي، الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعثمان موسى، رئيس الجهاز الفني بنادي دبي للشطرنج والثقافة.



وأسفرت منافسات بطولة الرجال عن تتويج عمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بلقب البطولة بعدما حصد 7.5 نقاط من أصل 9 جولات، فيما حل سافين سفرالله خان، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متقدماً بفارق كسر التعادل على أحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، الذي جاء ثالثاً بالرصيد نفسه.



وفي بطولة السيدات توجت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، باللقب بعدما أنهت البطولة برصيد 8 نقاط، وجاءت عهود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثاني برصيد 7.5 نقاط، فيما حلت وافية درويش المعمري ثالثة برصيد 7 نقاط.



وفي منافسات تحت 8 سنوات للأولاد أحرز سيف آل علي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، المركز الأول، تلاه حامد الفيلي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في المركز الثاني، ثم مايد بامطرف، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في المركز الثالث.



وفي فئة تحت 8 سنوات للإناث فازت الريم عيسى بالمركز الأول، وجاءت نور راشد في المركز الثاني، بينما حلت فاطمة سعيد الشحي، لاعبة نادي رأس الخيمة للفتيات، ثالثة.



وفي بطولة تحت 10 سنوات للأولاد، توج محمد المعيني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، باللقب، وحل حامد زايد الديماسي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ثانياً، فيما جاء سيف العبدولي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ثالثاً.



أما في منافسات تحت 10 سنوات للإناث فقد أحرزت جوليزادة أسينا، لاعبة نادي كلباء، المركز الأول، تلتها حفصة عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثاني، ثم مريم النعيمي في المركز الثالث.



وأكد محمد وسيم خياطة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج والأمين المالي، أن البطولة جاءت قوية على المستويين الفني والتنظيمي، وحققت الأهداف التي وضعها الاتحاد، سواء من حيث رفع مستوى التنافس بين اللاعبين أو اكتشاف عناصر واعدة، تدعم المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.



وقال: «شهدت الجولات الأخيرة منافسات قوية ومثيرة على مختلف الطاولات، وهو ما يعكس التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، كما برز عدد من المواهب الشابة، التي قدمت مستويات مميزة، تؤكد امتلاك الشطرنج الإماراتي قاعدة واعدة للمستقبل».



وأضاف: «تمثل البطولة محطة إعداد مهمة لمنتخبات المراحل السنية قبل المشاركة في بطولة العرب للناشئين، التي ستقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 29 يوليو الجاري إلى 4 أغسطس المقبل، كما تعد جزءاً أساسياً من برنامج إعداد منتخبي الرجال والسيدات للمشاركة في أولمبياد الشطرنج، التي تستضيفها أوزبكستان، خلال الفترة من 15 إلى 28 سبتمبر المقبل، ونتطلع إلى مواصلة العمل من أجل الظهور بصورة مشرفة، وتحقيق نتائج تليق بمكانة الشطرنج الإماراتي».